Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Líder opositora María Corina Machado anuncia su retorno a Venezuela en "próximas semanas"

Dice que impulsará un “acuerdo nacional” y elecciones

1 de marzo de 2026 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La opositora venezolana María Corina Machado, en la pantalla, participa en la Conferencia de Seguridad de Munich el sábado 14 de febrero de 2026, en esta ciudad de Alemania. (Marijan Murat/dpa vía AP) (Marijan Murat)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CARACAS - La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, anunció el domingo su retorno a Venezuela en las próximas semanas y aseguró que habrá elecciones en el país sudamericano.

RELACIONADAS

Machado no le puso fecha a su regreso, pero afirmó que uno de los objetivos será “prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral”.

En un mensaje difundido en redes sociales, la política llamó a sus seguidores a “fortalecer la unión de los venezolanos que comenzó con las primarias”, en alusión al proceso de 2023, cuando ella ganó las elecciones que buscaban establecer un candidato único para medirse en las urnas con el expresidente Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez -en el poder desde enero luego de que Maduro y su esposa fueran capturados en una operación militar estadounidense-, ha advertido que Machado “tendrá que rendir cuenta” si vuelve a Venezuela.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que el cambio en el país sudamericano deberá pasar por las fases de estabilización, recuperación económica y transición y, aunque ha elogiado los que llamó avances “sustanciales” en ese país, no ha dado indicios de que las elecciones puedan realizarse a corto plazo.

Pero la hoja de ruta de Machado en su eventual regreso a Venezuela incluye, dijo, “terminar de consolidar nuestro gran acuerdo nacional” con organizaciones políticas y sociales con el fin de alcanzar consensos para un “proceso de transición”.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

La política de 58 años, figura clave de la oposición venezolana, fue galardonada el año pasado con el Nobel de la Paz por su lucha para la transición democrática en Venezuela.

En una acción que causó polémica, entregó su medalla al presidente estadounidense Donald Trump a mediados de enero, luego de la intervención militar en la que Maduro y su esposa fueron capturados. Maduro enfrenta cargos vinculados a narcotráfico en cortes estadounidenses, sobre los cuales se ha declarado inocente.

La líder opositora también generó sorpresa por su salida encubierta de Venezuela y su aparición en Noruega horas después de que su hija recogiera el Nobel en su nombre. Había permanecido en la clandestinidad durante 11 meses.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela atravesó una crisis y represión generalizada en medio de manifestaciones para reclamar fraude, luego de que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Breaking NewsMaría Corina MachadoVenezuela
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
