Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

De Venezuela a Irán: estos son los bombardeos ordenados por Donald Trump en su segundo mandato

Han sido justificados por la Casa Blanca en nombre de la seguridad nacional o la lucha antiterrorista

28 de febrero de 2026 - 3:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En un mensaje de madrugada a la nación, y a pesar de las negociaciones en marcha para un acuerdo nuclear con Irán, el presidente estadounidense anunció el lanzamiento de un ataque militar a gran escala contra ese país que, en última instancia, busca poner fin al régimen iraní. (Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El ataque militar a gran escala lanzado este sábado contra Irán por Estados Unidos, en coordinación con Israel, se suma a la serie de bombardeos ordenados durante su segundo mandato por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien regresó al poder el año pasado con la promesa de mantener a su país alejado de conflictos exteriores.

Los ataques estadounidenses del último año, que han evitado el despliegue de soldados sobre el terreno, han sido justificados por la Casa Blanca en nombre de la seguridad nacional o la lucha antiterrorista, pero han generado un debate legal por no contar con el aval del Congreso, en el que recae la facultad de declarar la guerra.

Las operaciones han generado críticas de la oposición y de algunos miembros del Partido Republicano hacia Trump, quien suele reivindicar para sí el Premio Nobel de la Paz con el argumento de que ha puesto fin a al menos ocho guerras y fue muy crítico con la invasión de Irak de 2003 bajo el mandato del también republicano George W. Bush (2001-2009).

En un mensaje de madrugada a la nación, y a pesar de las negociaciones en marcha para un acuerdo nuclear con Irán, el presidente estadounidense anunció el lanzamiento de un ataque militar a gran escala contra ese país que, en última instancia, busca poner fin al régimen iraní.

Trump hizo un llamamiento al pueblo iraní para que tome el control del gobierno una vez concluyan los bombardeos.

El ataque tiene mayores dimensiones que el bombardeo que Trump ordenó en junio de 2025 contra las centrales nucleares iraníes de Fordó, Natanz e Isfahan en un intento de desmantelar el programa atómico iraní.

Algunos legisladores demócratas han criticado que la operación no cuente con el aval del Congreso y apuestan por votar una resolución de poderes de guerra que impida a Trump entrar en un conflicto bélico con Irán.

La oposición también criticó en su momento no haber sido debidamente notificada de la operación en Venezuela del pasado 3 de enero.

Ese día, Estados Unidos emprendió un ataque militar contra el país caribeño que derivó en el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Desde entonces, Trump ha mantenido una relación estrecha con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, pues asegura que se ha plegado a sus demandas, como la apertura del sector petrolero venezolano.

El 25 de diciembre de 2025, Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno nigeriano, lanzó ataques aéreos contra supuestos campamentos de un grupo vinculado al Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, en el estado de Sokoto, algo que Trump describió como un “regalo de Navidad”.

En los primeros meses de 2025, Estados Unidos bombardeó posiciones de los rebeldes hutíes del Yemen por sus ataques a buques comerciales en el mar Rojo e intensificó la campaña aérea en Somalia contra Al Shabab y células del Estado Islámico.

Trump también autorizó ataques selectivos en Irak contra milicias proiraníes y células del EI y, en diciembre del año pasado, lanzó una operación en Siria contra más de setenta objetivos yihadistas tras un ataque en el que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
