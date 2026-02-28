Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el ataque a Irán

Las agencias de inteligencia se encuentran en “coordinación directa” para “monitorear de cerca” la situación

28 de febrero de 2026 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El sello del FBI se muestra en un podio antes de una conferencia de prensa en la oficina local de Portland, OregOn, el 16 de enero de 2025. (AP Foto/Jenny Kane/Archivo) (Jenny Kane)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, informaron fuentes de la agencia a las cadenas CNN y Fox News.

RELACIONADAS

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en la red social X que se encuentra en “coordinación directa” con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para “monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria”.

El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente y a otros líderes políticos, también anunció un “incremento de la seguridad” en los lugares bajo su resguardo.

Departamentos de policía locales en todo el país, como el de Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Tags
Breaking BadFBIEstados UnidosIránIsrael
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
