NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados tras captura de Nicolás Maduro

El avión de la empresa Eastern Airlines llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar

17 de enero de 2026 - 10:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Migrantes venezolanos deportados desembarcan de un vuelo estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela. (Cristian Hernandez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un vuelo con 231 migrantes venezolanos deportados desde la ciudad estadounidense de Phoenix arribó el viernes a Caracas, casi dos semanas después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y lo llevara a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

RELACIONADAS

El avión de la empresa Eastern Airlines llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, en lo que representó la reanudación de los vuelos luego de que Washington —según las autoridades venezolanas— suspendió de manera “unilateral” a mediados de diciembre los traslados aéreos directos de deportados.

El anterior vuelo directo desde Estados Unidos fue el 10 de diciembre.

Los vuelos de retorno de migrantes deportados se habían regularizado desde fines de marzo como parte de los traslados acordados por ambos gobiernos. En ocasiones había incluso varios por día y semanalmente dos llegaban directamente a Caracas operados por un contratista del gobierno de Estados Unidos.

Los traslados fueron afectados por las tensiones que provocó el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que han ejecutado una serie de ataques mortales contra botes sospechosos de contrabandear drogas en aguas internacionales del Caribe y del océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, habían partido de Venezuela.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

Maduro en todo momento sostuvo que Trump podría ordenar una acción militar para intentar derrocarlo.

La llegada del vuelo se produjo 13 días después de que Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, durante una intervención militar en Caracas. Posteriormente fue trasladado a territorio estadounidense, donde ambos comparecieron el 5 de enero ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Se declararon inocentes.

Días después del derrocamiento del dirigente socialista, la presidenta encargada y estrecha aliada de Maduro, Delcy Rodríguez, invitó a Donald Trump a “colaborar” en distintas áreas y le dijo que desea tener “relaciones respetuosas”, en un tono sorprendentemente más conciliador que en sus posiciones previas.

“Nosotros no tenemos temor a asumir relaciones con un país de este hemisferio, con los Estados Unidos”, dijo Rodríguez el viernes durante su participación en un acto televisado del Consejo Nacional de Economía Productiva, un foro creado para consensuar y ejecutar políticas que impulsen la economía del país, integrado por el gobierno y el sector empresarial.

“Son relaciones históricas… que han tenido contratiempos, sin duda. Yo creo que, por incomprensión de la realidad política, económica, social de Venezuela y hoy estamos abordando temas de cooperación energética, comercial, económica en distintos sentidos", aseveró.

“Esa agenda económica binacional debe estar al servicio del pueblo venezolano. Por eso yo quise convocar este Consejo… para dirigirme a ustedes, para hablarles francamente y de la visión que nosotros tenemos en una nueva etapa para Venezuela", agregó, destacando que el sector empresarial venezolano no quedará al margen.

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron la semana pasada que evaluarán la posibilidad de reabrir sus embajadas en ambos países y restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

En tanto, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, indicó que 47 miembros de la Fuerza Armada de Venezuela, entre ellos nueve mujeres, fallecieron durante el ataque estadounidense en Caracas.

El ministro señaló que se contabilizan 83 fallecidos, incluidos los 32 agentes militares y policiales cubanos reportados por La Habana, en un acto de condecoración del personal militar y civil que participó en la “defensa de la patria”. Padrino López no dio detalles de los cuatro fallecidos restantes.

Anteriormente el ejército había indicado que al menos 24 elementos de seguridad venezolanos murieron durante el ataque estadounidense.

Las autoridades venezolanas señalaron el martes pasado que la demora para ofrecer una cifra total de muertos era consecuencia de que algunos cuerpos quedaron fragmentados de tal manera que era imposible una identificación plena sin el debido análisis de varios organismos policiales y científicos.

Tags
Breaking NewsVenezuelaDeportaciones de indocumentadosEstados UnidosInmigrantesNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
