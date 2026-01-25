Llegar al “no”: líderes europeos encuentran la manera de unificarse contra Donald Trump

LONDRES - Se acabaron los elogios. Se acabaron las soluciones amables y la diplomacia al viejo estilo. Y ahora nadie llama “papá” a Donald Trump.

Los líderes europeos, que durante un año se esforzaron por encontrar la manera de hacer frente a un presidente estadounidense envalentonado en su segundo mandato, están cada vez más cerca de decir “no”, o algo diplomáticamente parecido, a su desprecio por el derecho internacional y a sus exigencias sobre su territorio. La promesa de Trump de apoderarse de Groenlandia y castigar a cualquier país que se resista, parece haber sido el crisol.

Las “líneas rojas” se consideraron cruzadas este año cuando Trump revivió abruptamente su exigencia de que Estados Unidos debe gobernar “absolutamente” Groenlandia, la región semiautónoma que forma parte de Dinamarca, aliada de la OTAN. Esto empujó incluso a los diplomáticos más moderados a lanzar duras advertencias contra Trump, a quien habían halagado con el tratamiento real y los elogios aduladores.

PUBLICIDAD

1 / 31 | En imágenes: un año de la presidencia de Donald Trump. El presidente Donald Trump utilizó un sable para cortar un bizcocho durante el baile inaugural celebrado el 20 de enero de 2025. - Ben Curtis 1 / 31 En imágenes: un año de la presidencia de Donald Trump El presidente Donald Trump utilizó un sable para cortar un bizcocho durante el baile inaugural celebrado el 20 de enero de 2025. Ben Curtis Compartir

“Gran Bretaña no cederá” en su apoyo a la soberanía de Groenlandia, declaró el Primer Ministro británico, Keir Starmer. Varios líderes del continente afirmaron que “Europa no se dejará chantajear” sobre Groenlandia.

“Las amenazas no tienen cabida entre aliados”, declaró el Primer Ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Las duras conversaciones diplomáticas en torno al enfrentamiento de la semana pasada en Davos (Suiza) no fueron el único factor que presionó a Trump. Las elecciones al Congreso de Estados Unidos se acercan en noviembre en medio de un mercado bursátil que se hunde y unos índices de aprobación que se marchitan. Los líderes europeos tampoco son los primeros en interponerse en el camino de Trump durante su segundo mandato: véase el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Pero el dramático giro entre la élite europea, de “apaciguar” a Trump a desafiarle, ofrece pistas en el esfuerzo en curso entre algunas naciones de cómo decir “no” a un presidente que odia oírlo y es conocido por tomar represalias.

“Queremos un trozo de hielo para la protección mundial, y no nos lo dan”, dijo Trump a su audiencia en el Foro Económico Mundial. “Podéis decir que sí, y estaremos muy agradecidos. O podéis decir que no, y lo recordaremos”.

Lección 1: Hablar como uno

En los últimos días, Europa ofreció abundantes negativas a seguir a Trump, desde su exigencia de Groenlandia y unirse a su nuevo Consejo de Paz hasta lo que el canadiense Mark Carney calificó de “ficción” de que la alianza funcione en beneficio de algún país más que del más poderoso. El momento marcó una unidad entre los líderes europeos que les había costado conseguir durante un año.

PUBLICIDAD

“Cuando Europa no esté dividida, cuando permanezcamos unidos y cuando seamos claros y fuertes también en nuestra voluntad de defendernos, entonces se verán los resultados”, declaró la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen. “Creo que hemos aprendido algo”.

La propia Federiksen ejemplificó la curva de aprendizaje. Hace un año, ella y otros líderes estaban sobre sus talones y en su mayoría respondiendo a la administración Trump. Se vio en la necesidad de decir a los periodistas en febrero de 2025: “No somos un mal aliado”, después de que el vicepresidente JD Vance dijera que Dinamarca “no estaba siendo un buen aliado”.

Trump is transactional. Le gusta poco la diplomacia y no “necesita (el) derecho internacional”, declaró al New York Times este mes. Ahí radica la desconexión entre los líderes europeos, típicamente colaboradores, y el presidente republicano, cuando irrumpió en la Casa Blanca diciendo que quería que Estados Unidos se apoderara de Groenlandia, Panamá e incluso Canadá.

“En el primer mandato de Trump, Europa no sabía qué esperar e intentó tratar con él utilizando las viejas reglas de la diplomacia, con la expectativa de que, si seguían hablando con él en términos comedidos, cambiaría su comportamiento y pasaría al club”, dijo Mark Shanahan, profesor asociado de compromiso político en la Universidad de Surrey,.

“Es muy difícil para otros líderes que tratan con los demás a través de las sutilezas de un sistema basado en reglas y conversaciones diplomáticas”, dijo Shanahan. “Es difícil que cambien”.

Cinco meses después de la toma de posesión de Trump el año pasado, con su amenaza de Groenlandia en el aire, los líderes europeos habían conseguido sus cabezas alrededor de la gestión de Trump lo suficiente como para sacar adelante una reunión de las naciones de la OTAN en los Países Bajos. Los miembros de la OTAN acordaron contribuir más y reconocieron ampliamente a Trump el mérito de obligarles a modernizarse.

PUBLICIDAD

El secretario general Mark Rutte, conocido como el “susurrador de Trump” de la coalición, comparó el papel del presidente calmando la guerra Irán-Israel con el de un “papá” interviniendo en una pelea de patio de colegio.

Lección 2: Plantéate decir que no y toma decisiones en consecuencia.

La diplomacia tradicional existe para preservar las posibilidades de trabajar juntos. Eso significa a menudo evitar decir un “no” rotundo si es posible. Pero la táctica de Trump en Groenlandia fue una amenaza tan dura de un miembro de la OTAN a otro que el primer ministro de Groenlandia dijo la palabra.

“Basta”, dijo Jens-Frederik Nielsen en un comunicado poco después de las declaraciones de Trump el 5 de enero. “No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías sobre la anexión”.

Esto contribuyó a establecer el tono. El líder danés afirmó que cualquier invasión de Groenlandia supondría el fin de la OTAN e instó a los miembros de la alianza a tomarse en serio la amenaza.

Así lo hicieron, emitiendo un comunicado tras otro en el que rechazaban la renovada amenaza. Trump respondió el pasado fin de semana desde su campo de golf de Florida con la amenaza de aplicar un impuesto de importación del 10% en el plazo de un mes a los productos procedentes de ocho países europeos: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. La tasa, escribió, subiría al 25% el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo para “la compra total y completa de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Lección 3: Rechazar el paradigma del gran poder de Trump

Las palabras combativas de Trump encendieron un fuego entre los líderes que llegaban a Davos. Pero parecían reconocer, también, que el mundo más amplio de Trump lo dejaba vulnerable.

“Trump estaba en una posición bastante débil porque tiene muchos otros problemas inminentes en marcha”, a nivel interno, incluyendo una próxima decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre sus aranceles y una reacción a las redadas de inmigración en Minnesota, dijo Duncan Snidal, profesor emérito de relaciones internacionales en la Universidad de Oxford y la Universidad de Chicago.

El canadiense Carney dijo que no al replantear la pregunta no como si fuera sobre Groenlandia, sino sobre si era hora de que los países europeos unieran fuerzas contra un “matón”, y su respuesta fue sí.

Sin nombrar a Estados Unidos ni a Trump, Carney habló sin rodeos: Europa, dijo, debe rechazar la “coerción” y la “explotación” de la gran potencia. Era hora de aceptar, dijo, que se había producido una “ruptura” en la alianza, no una transición.

No se dijo, señaló Snidel, que la ruptura era muy nueva, y aunque podría ser difícil de reparar en el futuro, hacerlo bajo reglas ajustadas sigue siendo de interés para Estados Unidos y Europa más allá de la presidencia de Trump. “Es un acuerdo demasiado bueno para que todos ellos no lo hagan”, dijo Snidel.

Lección 4: Ten cuidado

Antes de que Trump se alejara del podio en Davos, había empezado a dar marcha atrás.

PUBLICIDAD

Anuló su amenaza de utilizar la “fuerza” para apoderarse de Groenlandia. Poco después, dio marcha atrás anunciando “el marco” para un acuerdo que haría innecesaria su amenaza arancelaria.

Trump dijo a Fox Business que “vamos a tener acceso total a Groenlandia”, bajo el “marco”, sin divulgar lo que eso podría significar.

Frederiksen volvió a pulsar el botón de advertencia. En una declaración, dijo: “No podemos negociar sobre nuestra soberanía”.

---