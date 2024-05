Lo que se sabe sobre los jóvenes misioneros y un líder religioso asesinados en Haití

El director local de un grupo misionero en Haití y una pareja de misioneros estadounidenses fueron baleados de muerte por pandilleros tras salir de una actividad de un grupo juvenil en una iglesia , informó un familiar a The Associated Press.

Los homicidios el jueves de Jude Montis , director local de Missions in Haiti Inc., y Davy y Natalie Lloyd , jóvenes esposos de Estados Unidos, ocurrieron en la comunidad de Lizon en el norte de Puerto Príncipe . Fueron asesinados mientras la capital se desmorona bajo la ofensiva implacable de bandas violentas que controlan el 80% de la ciudad, en un momento en que las autoridades aguardan la llegada de una fuerza policial de Kenia como parte de un emplazamiento respaldado por la ONU con el que se pretende sofocar la violencia de pandillas en el turbulento país caribeño.

Trabajar en Haití

El sitio web de Missions in Haiti dice que su meta es “ ver que el Evangelio de Cristo haga una diferencia en las vidas de los jóvenes de Haití ”.

1 / 22 | Los acontecimientos que llevaron a la crisis de violencia en Haití. Aunque Haití ha tenido problemas de seguridad por décadas, en julio de 2021 comenzó un vacío de poder luego de que un comando armado asaltara el palacio presidencial y asesinara al entonces presidente Jovenel Moïse. - The Associated Press

Cornett dijo que Montis, un haitiano, había trabajado en Missions in Haiti durante 20 años .

Las labores de la organización incluyen House of Compassion (Casa de la Misericordia), que proporciona vivienda para 36 niños : 18 chicos y 18 chicas, señaló el sitio web. “Todos están destinados a quedarse en la Casa de la Misericordia hasta que hayan concluido la escuela y estén listos para vivir por sí solos”, añade.

El ataque

Una publicación en la página de Missions in Haiti en Facebook indicó que Davy Lloyd, de 23 años, y Natalie Lloyd, de 21, junto con algunos niños, salían de una iglesia cuando los emboscaron pandilleros en tres camionetas .

“ Nadie comprendía lo que ellos estaban haciendo, no había certeza de lo que ocurría, pero uno fue muerto a balazos y ahora esta pandilla entró en la modalidad de ataque total ”, señaló Missions in Haiti en su publicación.

Familias dolientes

De momento no fue posible contactar a la familia de Montis para que comentara. Se desconoce si él utilizaba redes sociales y, de ser así, si sus perfiles son públicos. Missions in Haití no respondió una solicitud de comentarios que le hizo la AP el viernes.