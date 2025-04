Mantienen abierta la capilla ardiente del papa Francisco toda la noche

Emiliano Fernández, un católico mexicano, estaba en la fila alrededor de la medianoche y, dos horas después, no había llegado aún a la basílica.

“No me importa cuánto tiempo tenga que esperar aquí. Es la oportunidad de (mostrar) cuánto admiré a Francisco en vida”, señaló Fernández, cuya admiración por el religioso creció durante la visita papal a México en 2016. “Creo que por el respeto que le tengo y la gran persona que fue, vale la pena la espera”.

1 / 25 | Trasladan el cuerpo del papa Francisco a la Basílica de San Pedro. Cientos de personas se congregaron en la plaza de San Pedro a la espera del traslado del cuerpo del pontífice, que yacía expuesto en la capilla de la la Casa Santa Marta. - The Associated Press

“Vinimos porque no los trajimos cuando estaba vivo, así que pensamos que podíamos traerlos para el último adiós”, contó Rosa Scorpati a la salida de la basílica el miércoles, con sus tres hijos en cochecitos. “Se han portado bien, pero no creo que lo hayan entendido realmente porque aún no han tenido que lidiar con la muerte”.