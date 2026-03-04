Más de 1,000 muertos en los bombardeos de Israel y Estados Unidos, según organismo iraní
El quinto día del conficto comenzó con nuevos ataques en varios puntos de Teherán
4 de marzo de 2026 - 1:29 PM
Al menos 1,045 personas han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.
“En los ataques militares de Estados Unidos y del ‘régimen usurpador’ de Israel contra nuestra patria islámica, hasta el momento 1,045 personas han muerto como mártires y han sido enterradas”, indicó la fundación.
El quinto día de guerra comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.
Ayer Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales.
También atacó los de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán y el de la urbe sureña de Bushehr, en el que fue destruido un avión.
Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.
