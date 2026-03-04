Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Más de 1,000 muertos en los bombardeos de Israel y Estados Unidos, según organismo iraní

El quinto día del conficto comenzó con nuevos ataques en varios puntos de Teherán

4 de marzo de 2026 - 1:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal médico retira un cadáver tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán. (MAJID KHAHI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos 1,045 personas han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

RELACIONADAS

“En los ataques militares de Estados Unidos y del ‘régimen usurpador’ de Israel contra nuestra patria islámica, hasta el momento 1,045 personas han muerto como mártires y han sido enterradas”, indicó la fundación.

El quinto día de guerra comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.

Ayer Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales.

También atacó los de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán y el de la urbe sureña de Bushehr, en el que fue destruido un avión.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

Tags
Breaking NewsIsraelIránEstados UnidosConflicto palestino israelí
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: