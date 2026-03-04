Irán suspende el acto público de despedida a Alí Jameneí anunciado para esta noche

Irán ha suspendido este miércoles la ceremonia pública de despedida al líder supremo del país, Alí Jameneí, anunciada para esta noche en Teherán, y ha indicado que próximamente se informará del día y la hora de la ceremonia fúnebre.

La televisión estatal dijo que el acto, que se había anunciado esta mañana, aún no estaba del todo definido.

Asimismo, la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de la suspensión de la ceremonia, cuyo comienzo estaba previsto para esta noche a las 22:00 hora local (18:30 GMT) en la mezquita Mosalá de la capital.

El medio indicó que el nuevo programa al respecto será anunciado posteriormente, sin dar detalles sobre las razones de esta suspensión.

1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa 1 / 12 Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) Leo Correa Compartir

Jameneí murió el sábado en ataques de Israel y Estados Unidos contra el centro de Teherán, en el primer día de la guerra.

Según los medios iraníes, la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos, podría elegir a su sucesor la próxima semana.