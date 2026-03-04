Opinión
Irán suspende el acto público de despedida a Alí Jameneí anunciado para esta noche

No se detallaron las razones de la suspensión de la ceremonia

4 de marzo de 2026 - 8:39 AM

Un partidario de Hezbollah sostiene un retrato del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. (Hassan Ammar)
Por Agencia EFE
Irán ha suspendido este miércoles la ceremonia pública de despedida al líder supremo del país, Alí Jameneí, anunciada para esta noche en Teherán, y ha indicado que próximamente se informará del día y la hora de la ceremonia fúnebre.

La televisión estatal dijo que el acto, que se había anunciado esta mañana, aún no estaba del todo definido.

Asimismo, la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de la suspensión de la ceremonia, cuyo comienzo estaba previsto para esta noche a las 22:00 hora local (18:30 GMT) en la mezquita Mosalá de la capital.

El medio indicó que el nuevo programa al respecto será anunciado posteriormente, sin dar detalles sobre las razones de esta suspensión.

Jameneí murió el sábado en ataques de Israel y Estados Unidos contra el centro de Teherán, en el primer día de la guerra.

Según los medios iraníes, la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos, podría elegir a su sucesor la próxima semana.

Mientras, un consejo de liderazgo, formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de Guardianes, que en esta ocasión es el ayatolá Alireza Arafi, asumirá las funciones correspondientes.

Tags
Breaking NewsIránEstados UnidosIsrael
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
