Más de 1,200 muertos por inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Batang Toru, Indonesia - Los equipos de emergencia se apresuraron el martes a llegar hasta los supervivientes y recuperar más cadáveres, mientras el número de muertos por las catastróficas inundaciones y corrimientos de tierra de la semana pasada superaba los 1,200 en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, con más de 800 personas desaparecidas.

Días de intensas lluvias monzónicas inundaron vastas zonas, dejando a miles de personas varadas y a muchas aferradas a tejados y árboles a la espera de ayuda. Las inundaciones y corrimientos de tierra causaron la muerte de al menos 1,277 personas, de las que 686 fallecieron en Indonesia, 410 en Sri Lanka y 181 en Tailandia, según informaron el martes las autoridades. El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, dijo que es demasiado pronto para determinar el número exacto de muertos.

En Indonesia, el país más afectado, los equipos de rescate se esforzaron por acceder a las aldeas de la isla de Sumatra, donde las carreteras han sido arrasadas por las aguas y los puentes se han derrumbado. Al menos 476 personas siguen desaparecidas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país. Se han desplegado helicópteros y barcos, pero las autoridades advierten de que el empeoramiento del tiempo y los daños en las infraestructuras están ralentizando las operaciones.

PUBLICIDAD

Los bosques de Indonesia en ruinas

Las inundaciones y corrimientos de tierras en el norte de Sumatra arrastraron millones de metros cúbicos de madera talada, según las autoridades, lo que suscitó la preocupación pública de que la tala ilegal pudiera haber contribuido al desastre.

Batang Toru, la exuberante zona boscosa, se ha convertido en un páramo de troncos rotos y casas destruidas. Las carreteras han desaparecido, sustituidas por ríos de lodo.

“No se trata solo de una catástrofe natural, sino de una crisis provocada por el hombre”, afirma Rianda Purba, del Foro Medioambiental Indonesio. “La deforestación y el desarrollo descontrolado han despojado a Batang Toru de su capacidad de recuperación. Sin una restauración urgente y protecciones más estrictas, estas inundaciones se convertirán en la nueva normalidad”.

Los supervivientes buscan desesperadamente a sus seres queridos

Una semana después de que las inundaciones repentinas y los corrimientos de tierra arrasaran Sumatra Occidental, los supervivientes seguían esperando noticias de sus seres queridos aún en paradero desconocido.

Zahari Sutra sostenía fotos de su esposa desaparecida y de sus dos hijas de 4 y 2 años, mientras suplicaba ayuda a los equipos de rescate de la aldea de Sikumbang, en el distrito de Agam. “Han encontrado a otras víctimas... ¿por qué no a mi familia?”.

El agricultor, de 38 años, dijo que dejó caer su motocicleta y corrió hacia tierras más altas cuando la crecida de las aguas bloqueó el camino a su casa el pasado jueves. Dijo que la furiosa corriente se tragó su casa mientras vadeaba el agua y gritaba llamando a su mujer y a sus hijas, pero sólo había silencio.

PUBLICIDAD

Al oscurecer, encontró a su hija mayor, de 5 años, cubierta de barro, pero a salvo. Temiendo más inundaciones, Sutra se aferró a un árbol de lichi con su hija hasta el amanecer, cuando se descubrió el alcance del desastre: todas las casas habían desaparecido o estaban enterradas bajo toneladas de barro.

“Cargué con mi hija y fui en busca de ayuda”, dijo, con la voz quebrada. “Mi única plegaria es encontrar a mi mujer y a mis hijos”.

Sri Lanka cuenta los muertos y Tailandia comienza la limpieza

Los equipos militares de rescate de Sri Lanka rastrearon las zonas devastadas por las inundaciones en busca de 336 personas que siguen desaparecidas tras el paso del ciclón Ditwah, según informó el martes el Centro de Gestión de Desastres. Los desprendimientos de tierra han bloqueado las carreteras y los puentes se han derrumbado, dificultando el acceso.

En el centro de la ciudad de Kandy, los residentes lucharon sin agua corriente, dependiendo en su lugar del agua embotellada recogida de manantiales naturales. Las autoridades advirtieron de que las condiciones podrían empeorar, ya que se prevén más lluvias en los próximos días.

El presidente Dissanayake, en una reunión con funcionarios del gobierno, describió la catástrofe como la peor que ha sufrido el país en su historia reciente, y afirmó que sigue siendo imposible determinar el número total de víctimas. Advirtió de que el número de muertos probablemente sea mucho mayor que las cifras actuales.

Afirmó que los organismos gubernamentales estaban trabajando para llegar a las comunidades aisladas.

Selladurai Yogaraj, de 35 años y residente en Sarasavigama, dijo que había perdido a toda su familia: madre, esposa y dos hijos. “No puedo ni pensar cómo va a ser mi vida”, dijo.

PUBLICIDAD

Otro hombre, Duraikannu Mahoharan, dijo que había perdido a su mujer, a su hija y una casa. “Solo sobrevivimos mis hijos y yo. Ahora vivo con mi hermano”, dijo.

En el sur de Tailandia ha comenzado la limpieza de calles y edificios tras las enormes inundaciones que afectaron a más de 1.5 millones de hogares y 3.9 millones de personas. Las autoridades trabajan para restablecer las infraestructuras, incluidas las de agua y electricidad.

El Ministerio del Interior tailandés dijo el lunes que instalaría cocinas públicas para proporcionar alimentos recién cocinados a los residentes afectados. La primera tanda de indemnizaciones, por valor de 239 millones de baht (7.4 millones de dólares), se distribuirá entre 26,000 personas, informó el lunes el portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat.

___