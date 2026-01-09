Más de 50 manifestantes muertos en protestas de Irán

Más de 50 manifestantes murieron en las casi dos semanas de protestas estalladas en Irán por el alto coste de vida y que derivaron en un movimiento de contestación más amplio, afirmó el viernes un grupo de derechos humanos.

“Al menos 51 manifestantes, entre ellos nueve niños de menos de 18 años, murieron y cientos resultaron heridos en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas nacionales en Irán”, dijo la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.