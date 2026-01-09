Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Más de 50 manifestantes muertos en protestas de Irán

La información fue divulgada por Iran Human Rights

9 de enero de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre los fallecidos habría nueve niños de menos de 18 años.
Por AFP
Agencia de noticias

Más de 50 manifestantes murieron en las casi dos semanas de protestas estalladas en Irán por el alto coste de vida y que derivaron en un movimiento de contestación más amplio, afirmó el viernes un grupo de derechos humanos.

“Al menos 51 manifestantes, entre ellos nueve niños de menos de 18 años, murieron y cientos resultaron heridos en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas nacionales en Irán”, dijo la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

En la víspera, esta organización dio un balance de 45 muertos.

Breaking NewsIrán
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
