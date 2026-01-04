Lo que debes saber sobre las protestas que sacuden Irán

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia.

Teherán sigue conmocionado por la guerra de 12 días lanzada por Israel en junio, en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes. La presión económica, intensificada en septiembre por la reanudación de las sanciones de Naciones Unidas al país por su programa atómico, ha provocado la caída libre del rial iraní, que ahora cotiza a 1.4 millones por dólar.

Mientras tanto, el autodenominado “Eje de la Resistencia” iraní -una coalición de países y grupos militantes respaldados por Teherán- se ha visto diezmado en los años transcurridos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

Una nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo a Irán de que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá en su rescate” ha cobrado un nuevo significado después de que las tropas estadounidenses capturaran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un viejo aliado de Teherán.

PUBLICIDAD

Esto es lo que hay que saber sobre las protestas y los retos a los que se enfrenta el gobierno de Irán.

Cuán extendidas están las protestas

Las manifestaciones han alcanzado más de 170 localidades en 25 de las 31 provincias iraníes, informó a primera hora del domingo la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. El número de muertos ascendía al menos a 15, y se habían producido más de 580 detenciones. El grupo, que se basa en una red de activistas dentro de Irán para sus informes, ha sido preciso en anteriores disturbios.

Comprender la magnitud de las protestas ha sido difícil. Los medios de comunicación estatales iraníes han proporcionado poca información sobre las manifestaciones. Los vídeos en línea sólo ofrecen breves y temblorosas imágenes de la gente en las calles o el sonido de disparos. En Irán, los periodistas en general también se enfrentan a limitaciones a la hora de informar, como la exigencia de permiso para viajar por el país, así como a la amenaza de acoso o detención por parte de las autoridades.

Pero las protestas no parecen cesar, ni siquiera después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, dijera el sábado que “hay que poner en su sitio a los alborotadores”.

Por qué empezaron las manifestaciones

El desplome del rial ha provocado una crisis económica cada vez mayor en Irán. Han subido los precios de la carne, el arroz y otros alimentos básicos de la mesa iraní. El país sufre una inflación anual del 40%.

PUBLICIDAD

En diciembre, Irán introdujo un nuevo nivel de precios para su gasolina subvencionada a nivel nacional, elevando el precio de una parte del gas más barato del mundo y presionando aún más a la población. Es posible que Teherán busque subidas de precios más pronunciadas en el futuro, ya que ahora el gobierno revisará los precios cada tres meses.

Las protestas comenzaron primero con los comerciantes de Teherán antes de extenderse. Aunque en un principio se centraron en cuestiones económicas, pronto los manifestantes corearon también frases contra el gobierno. La ira se ha ido agudizando a lo largo de los años, especialmente tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial, que desencadenó manifestaciones en todo el país.

Las alianzas de Irán se debilitan.

El “Eje de la Resistencia” iraní, que cobró protagonismo en los años posteriores a la invasión y posterior ocupación de Irak por Estados Unidos en 2003, se tambalea.

Israel ha aplastado a Hamás en la devastadora guerra de la Franja de Gaza. Hezbolá, el grupo militante chiíta de Líbano, ha visto cómo Israel mataba a su cúpula y desde entonces no ha dejado de luchar. En diciembre de 2024, una ofensiva relámpago derrocó al presidente Bashar Assad, fiel aliado y cliente de Irán en Siria, tras años de guerra. Los rebeldes Houthi de Yemen, apoyados por Irán, también han sido golpeados por ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

China, por su parte, ha seguido siendo uno de los principales compradores de crudo iraní, pero no ha prestado un apoyo militar manifiesto. Tampoco lo ha hecho Rusia, que ha confiado en los drones iraníes en su guerra contra Ucrania.

PUBLICIDAD

Occidente se preocupa por el programa nuclear iraní

Irán lleva décadas insistiendo en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, sus funcionarios han amenazado cada vez más con conseguir un arma nuclear. Antes del ataque estadounidense de junio, Irán había estado enriqueciendo uranio hasta niveles próximos a los de armamento, lo que le convierte en el único país del mundo sin un programa de armas nucleares que lo hace.

Teherán también ha reducido cada vez más su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de vigilancia nuclear de la ONU, a medida que aumentaban las tensiones en torno a su programa nuclear en los últimos años. El director general del OIEA ha advertido de que Irán podría construir hasta 10 bombas nucleares si decidiera militarizar su programa.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han evaluado que Irán aún no ha iniciado un programa armamentístico, pero “ha emprendido actividades que lo sitúan en una mejor posición para producir un dispositivo nuclear, si decide hacerlo”.

Irán declaró recientemente que ya no enriquecía uranio en ningún centro del país, tratando de señalar a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico para aliviar las sanciones. Pero no ha habido conversaciones significativas en los meses transcurridos desde la guerra de junio.

Por qué las relaciones entre Irán y Estados Unidos son tan tensas

Irán fue hace décadas uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio bajo el sha Mohammad Reza Pahlavi, que compró armamento militar estadounidense y permitió que técnicos de la CIA dirigieran puestos secretos de escucha que vigilaban a la vecina Unión Soviética. La CIA fomentó un golpe de Estado en 1953 que consolidó el gobierno del sha.

PUBLICIDAD

Pero en enero de 1979, el sha, mortalmente enfermo de cáncer, huyó de Irán al multiplicarse las manifestaciones masivas contra su gobierno. Entonces llegó la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, que creó el gobierno teocrático de Irán.

Ese mismo año, unos estudiantes universitarios tomaron la embajada estadounidense en Teherán, pidieron la extradición del sha y desencadenaron la crisis de los 444 días de rehenes, que supuso la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos.

Durante la guerra Irán-Irak de la década de 1980, Estados Unidos apoyó a Sadam Husein. Durante ese conflicto, Estados Unidos lanzó un asalto de un día que paralizó a Irán en el mar como parte de la llamada “Guerra de los Petroleros”, y más tarde derribó un avión comercial iraní que el ejército estadounidense dijo haber confundido con un avión de guerra.