Al menos siete muertos durante protestas en Irán por crisis económica

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- Las crecientes manifestaciones provocadas por la debilitada economía iraní se extendieron el jueves a las provincias rurales de la República Islámica, con al menos siete muertos en las primeras víctimas mortales registradas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, según las autoridades.

Las muertes pueden marcar el inicio de una respuesta más dura por parte de la teocracia iraní a las manifestaciones, que han disminuido en la capital, Teherán, pero se han extendido a otros lugares. Las víctimas mortales, dos el miércoles y cinco el jueves, se produjeron en cuatro ciudades, en las que vive principalmente la etnia lur de Irán.

Las protestas se han convertido en las mayores de Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, las manifestaciones aún no se han extendido por todo el país y no han sido tan intensas como las que rodearon la muerte de Amini, que fue detenida por no llevar su hiyab, o pañuelo, a gusto de las autoridades.

La violencia más intensa pareció afectar a Azna, ciudad de la provincia iraní de Lorestán, a unos 300 kilómetros al suroeste de Teherán. Allí, los vídeos difundidos en Internet mostraban objetos en llamas en la calle y el eco de los disparos mientras la gente gritaba: “¡Sinvergüenza! Desvergonzados!”

La agencia de noticias semioficial Fars informó de la muerte de tres personas. Otros medios de comunicación, incluidos los partidarios de la reforma, citaron a Fars para el informe, mientras que los medios estatales no reconocieron plenamente la violencia en ese lugar ni en otros. No estaba claro por qué no se informaba más sobre los disturbios, pero en 2022 hubo periodistas que fueron detenidos por sus reportajes.

Una mujer corea consignas mientras sostiene un cartel del difunto comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Qassem Soleimani, quien murió en un ataque con drones estadounidenses en 2020 en Irak, durante una ceremonia en conmemoración del aniversario de su muerte en la gran mezquita Imán Jomeini en Teherán, Irán, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

En Lordegan, ciudad de la provincia iraní de Chaharmahal y Bakhtiari, vídeos en Internet mostraban a manifestantes reunidos en una calle, con el sonido de disparos de fondo. Las imágenes coincidían con las características conocidas de Lordegan, a unos 470 kilómetros al sur de Teherán.

Fars, citando a un funcionario anónimo, dijo que dos personas habían muerto durante las protestas del jueves.

El Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, dijo que dos personas habían muerto allí, identificando a los fallecidos como manifestantes. También compartió una imagen fija de lo que parecía ser un agente de policía iraní, con chaleco antibalas y escopeta.

En 2019, la zona en torno a Lordegan fue escenario de protestas generalizadas y, al parecer, los manifestantes dañaron edificios gubernamentales después de que un informe afirmara que personas de la zona se habían infectado de VIH por agujas contaminadas utilizadas en una clínica de atención sanitaria local.

En Fuladshahr, en la provincia iraní de Isfahan, los medios de comunicación estatales informaron de la muerte de un hombre el jueves, que grupos activistas atribuyeron a que la policía abrió fuego contra los manifestantes.

“Protestas por presiones económicas”

Al parecer, en otra manifestación celebrada el miércoles por la noche, el joven de 21 años se hizo voluntario de la fuerza paramilitar Basij de la Guardia Revolucionaria.

Mujeres ondean banderas nacionales mientras sostienen carteles del difunto comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Qassem Soleimani, quien murió en un ataque con drones estadounidenses en 2020 en Irak, durante una ceremonia en conmemoración del aniversario de su muerte en la gran mezquita Imán Jomeini en Teherán, Irán, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

La agencia de noticias estatal IRNA informó de la muerte del miembro de la Guardia, pero no dio más detalles. Una agencia de noticias iraní llamada Student News Network, que se cree que es cercana al Basij, culpó directamente a los manifestantes de la muerte del miembro de la Guardia, citando comentarios de Saeed Pourali, vicegobernador de la provincia de Lorestan.

El miembro de la Guardia “fue martirizado [...] a manos de los alborotadores durante las protestas en esta ciudad en defensa del orden público”, según los informes. Otros 13 miembros de la Basij y agentes de policía resultaron heridos, añadió.

“Las protestas que se han producido se deben a las presiones económicas, la inflación y las fluctuaciones monetarias, y son una expresión de la preocupación por la subsistencia”, declaró Pourali. “Las voces de los ciudadanos deben escucharse con cuidado y tacto, pero la gente no debe permitir que sus demandas se vean forzadas por individuos con ánimo de lucro”.

Las protestas tuvieron lugar en la ciudad de Kouhdasht, a más de 400 kilómetros al suroeste de Teherán. El fiscal local Kazem Nazari declaró que 20 personas habían sido detenidas tras las protestas y que la calma había vuelto a la ciudad, informó la agencia de noticias Mizan, dependiente del poder judicial.

Caída de la moneda desata las protestas

El gobierno civil iraní, presidido por el reformista Masoud Pezeshkian, ha intentado dar a entender que quiere negociar con los manifestantes. Sin embargo, Pezeshkian ha reconocido que no puede hacer mucho, ya que el rial iraní se ha depreciado rápidamente, y un dólar cuesta ahora 1,.4 millones de riales.

Mientras tanto, la televisión estatal informó por separado de la detención de siete personas, entre ellas cinco que describió como monárquicos y otras dos que, según dijo, estaban vinculadas a grupos con base en Europa. La televisión estatal también dijo que en otra operación las fuerzas de seguridad confiscaron 100 pistolas de contrabando, sin dar más detalles.

Una mujer muestra en su teléfono inteligente un retrato del difunto comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Qassem Soleimani, quien murió en un ataque con drones estadounidenses en Irak en 2020, durante una ceremonia en conmemoración del aniversario de su muerte en la Gran Mezquita del Imán Jomeini en Teherán, Irán, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

La teocracia iraní había declarado festivo el miércoles en gran parte del país, alegando el frío, probablemente para que la gente saliera de la capital durante el fin de semana largo. El fin de semana iraní es el jueves y el viernes, mientras que el sábado se celebra el cumpleaños del imán Alí, otro día festivo para muchos.