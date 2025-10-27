Opinión
28 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de una decena de personas fallecidas al caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia

Los heridos, incluido el conductor del vehículo, fueron trasladados a distintos hospitales en Quillacollo

27 de octubre de 2025 - 7:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía cedida por la Policía de Cochabamba de personas observando un barranco donde se accidento un autobús este lunes, en Cochabamba (Bolivia). (Policía de Cochabamba)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Paz - Al menos 15 personas fallecieron este lunes en Bolivia al caer un autobús de transporte público por un barranco, por causas que son investigadas, en una carretera en la región central de Cochabamba.

El suceso ocurrió en la mañana en la carretera que une a la ciudad de Quillacollo con la localidad de Independencia, cerca de la localidad de Morochata, informó a los medios el coronel Roger Costas, comandante regional de la Policía de la zona del Valle Bajo, en Cochabamba.

Con información preliminar, Costas precisó que el autobús de trasporte interprovincial, que se dirigía hacia Independencia, “por causas que se está investigando”, cayó por un barranco de “aproximadamente unos 600 a 1,000 metros”.

“Se conoce que lamentablemente, como consecuencia de esto, habría 15 personas fallecidas y de 25 a 30 personas heridas”, indicó el jefe policial.

Los heridos, incluido el conductor del vehículo, fueron trasladados a distintos hospitales en Quillacollo, que es una ciudad vecina de Cochabamba, la capital de la región homónima, “donde están recibiendo atención médica”, señaló Costas.

El comandante señaló que, de forma preliminar, se sabe que el conductor “tendría entre 20 a 25 años”, algo que llamó “mucho la atención” de los investigadores.

Costas también lamentó que no todas las empresas que ofrecen el servicio de transporte entre provincias cumplen con los requisitos exigidos en las normas de tránsito, como tener un “registro exacto, con nombres y apellidos, de las personas que están siendo transportadas de un punto a otro”.

Esto se pudo evidenciar en este accidente, pues no se contaba con un listado oficial de pasajeros.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40,000 heridos y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
