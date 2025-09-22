Opinión
22 de septiembre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tragedia en Bolivia: una joven muere tras “avalancha” humana durante festejo estudiantil

Su prima quedó gravemente herida y está hospitalizada en terapia intensiva

22 de septiembre de 2025 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Paz - La Policía de Bolivia informó este lunes que una joven falleció y otra se encuentra en estado grave, debido a una “avalancha” humana que se produjo durante un festejo estudiantil organizado en una escuela pública en la ciudad de Oruro (oeste).

Las primeras investigaciones establecieron que una mujer de 18 años perdió la vida, mientras que su prima quedó gravemente herida y está internada en terapia intensiva, informó el comandante de la Policía de Oruro, Helsner Torrico, en declaraciones al medio estatal Bolivia TV.

El suceso se produjo el domingo por la noche con ocasión de una celebración por el Día del Estudiante y de la Primavera, que se conmemora en el país cada 21 de septiembre, misma que consistió en la presentación de grupos musicales con un aforo lleno en la cancha del centro educativo.

El jefe policial señaló que la tragedia se dio por una “avalancha” humana que se produjo en el exterior de la unidad educativa, la cual violentó las puertas para abrirlas y tumbó una baranda metálica que cayó sobre las víctimas.

Además, el comandante explicó que se generó una segunda avalancha cuando el cantante del grupo musical que animaba el evento se lanzó al público, lo que también causó que varias personas resultaran heridas.

Varios videos que circulan en internet muestran este último momento, cuando el artista se arroja al público, y provoca el desplome de decenas de personas en un espacio que estaba abarrotado.

En otras imágenes, cuando la agrupación se da cuenta de lo sucedido pide la colaboración de los asistentes para ayudar a una joven que estaba presuntamente desmayada, mientras se advertía por los parlantes la suspensión del festejo.

Torrico confirmó la aprehensión de la directora de la escuela y también del cantante, identificados preliminarmente como posibles responsables del accidente.

Por su parte, el fiscal departamental, Aldo Morales, declaró a los medios locales que la realización de la celebración no tenía la autorización de la Dirección Distrital de Educación, por lo que la situación legal de la directora se agravaría al tratarse de un bien público.

“Asistió una gran cantidad de personas, mayor a la capacidad misma del escenario. Es un coliseo deportivo que no está construido para la presentación de conjuntos musicales”, agregó.

También señaló que la directora ni los padres de familia tomaron previsiones sobre la seguridad, que no existía un límite en el ingreso y que los organizadores continuaron vendiendo entradas con el objetivo de lucrar con la actividad.

La Fiscalía indicó que los responsables serán procesados por homicidio culposo y lesiones graves, por lo que se pedirá su detención domiciliaria sin permiso de trabajo y con escolta policial.

Tags
Breaking NewsBoliviaEstudiantes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
