México extradita a 26 figuras del narcotráfico solicitadas por Estados Unidos

Washington— México ha extraditado a 26 figuras de alto rango de cárteles a Estados Unidos en el último gran acuerdo con el gobierno de Donald Trump, mientras las autoridades estadounidenses aumentan la presión sobre las redes criminales que envían drogas a través de la frontera, dijo el martes a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

Los líderes de los cárteles y otras figuras prominentes fueron trasladados desde México a Estados Unidos el martes, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir la operación que aún estaba en curso.

Entre los entregados a la custodia de Estados Unidos se encuentra Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, un grupo estrechamente alineado con el notorio cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. Otra persona, Roberto Salazar, está acusado de participar en el asesinato en 2008 de un ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles, dijo la persona.

La Fiscalía General de México y la Secretaría de Seguridad confirmaron los traslados, que se llevaron a cabo tras una promesa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que los fiscales no solicitarían la pena de muerte en ninguno de los casos.

Es la segunda vez en meses que México extradita a figuras de cárteles acusadas de contrabando de narcóticos, asesinato y otros delitos en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump para frenar el flujo de drogas a través de la frontera. En febrero, México entregó a las autoridades estadounidenses a 29 figuras de cárteles, incluido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la DEA de Estados Unidos en 1985.

Esas transferencias se produjeron días antes de que entraran en vigor aranceles del 25% sobre las importaciones mexicanas. A finales del mes pasado, el presidente Donald Trump habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y acordó aplazar las amenazas de aranceles del 30% durante otros 90 días para permitir las negociaciones.

1 / 7 | "El Chapo" se escapa de la cárcel. Joaquín "El Chapo" Guzmán fue atrapado por primera vez en el 1993 en Guatemala, extraditado y condenado a 20 años de cárcel en México por asesinato y tráfico de drogas.(AP)

Sheinbaum ha mostrado una mayor disposición a cooperar en materia de seguridad que su predecesor, concretamente siendo más agresiva en la persecución de los cárteles de México. Pero ha trazado una línea clara en lo que respecta a la soberanía de México, rechazando las sugerencias de Donald Trump y otros de una intervención del ejército de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump hizo del desmantelamiento de los peligrosos cárteles de la droga una prioridad clave, designando al CJNG y a otros siete grupos del crimen organizado latinoamericano como organizaciones terroristas extranjeras.

Abigael González Valencia es cuñado del líder del CJNG, Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera Cervantes, un objetivo prioritario del gobierno de Estados Unidos. Fue detenido en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y desde entonces ha estado luchando contra su extradición a Estados Unidos.

Junto con sus dos hermanos, dirigió “Los Cuinis”, que financió la fundación y el crecimiento del CJNG, uno de los cárteles más poderosos y peligrosos de México. El CJNG trafica cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos y otros países y es conocido por su extrema violencia, asesinatos, torturas y corrupción.