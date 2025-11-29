México suspende las importaciones de carne de cerdo de España por la peste porcina

El Gobierno de México informó de la suspensión de importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana (PPA) que se ha detectado en la localidad de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México anunció la medida tras la detección el viernes de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la PPA, el primer caso en el país europeo desde 1994.

Por tal motivo, señaló Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) decidió suspender las importaciones, “en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote”.

El Senasica puntualizó que está prohibido el ingreso a México desde España de “carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas”.

Finalmente, el organismo indicó que la medida aplica tanto para la importación comercial como para los productos que portan las personas al ingresar a México.

La decisión fue anunciada tras la detección de los dos primeros casos el viernes, lo que provocó la suspensión de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, como Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón y México.

Este sábado se informó del hallazgo de otros cuatro jabalíes muertos por la PPA en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote.