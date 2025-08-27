Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

México suspende temporalmente envíos postales a Estados Unidos

El Servicio Postal Mexicano indicó que la suspensión comenzará a regir desde el 27 de agosto

27 de agosto de 2025 - 5:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La decisión del gobierno mexicano se da tras el reciente anuncio que realizó Washington de interrumpir la exención fiscal que permitía el ingreso libre de impuestos de paquetes con un valor menor a $800. (Nati Harnik)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de México— México anunció el miércoles la suspensión temporal de los envíos postales y paquetería a Estados Unidos mientras se define los nuevos procesos operativos para cumplir con las nuevas disposiciones de las autoridades estadounidenses.

La decisión del gobierno mexicano se da tras el reciente anuncio que realizó Washington de interrumpir la exención fiscal que permitía el ingreso libre de impuestos de paquetes con un valor menor a $800, una exención conocida como “de minimis”. La medida de las autoridades estadounidenses entrará en vigor el 29 de agosto y se aplicará a todos los países.

Con la suspensión de la exención, los envíos que se realicen a Estados Unidos incurrirán en cargos que van del 10% al 50% de su valor declarado o, durante los próximos seis meses, un arancel fijo de $80 a $200 por paquete.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano indicaron en un comunicado conjunto que la suspensión de los envíos postales y paquetería a Estados Unidos comenzará a regir desde el 27 de agosto “en tanto se definen los nuevos procesos operativos”.

Ante la incertidumbre generada por la medida de Washington, al menos 25 países han paralizado en los últimos días sus servicios postales hacia Estados Unidos, informó la víspera la agencia postal de la Organización de Naciones Unidas.

El gobierno mexicano informó que mantendrá el diálogo con Washington, así como los organismos postales internacionales, para definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías.

El presidente Donald Trump envió cartas a una decena de países notificando sobre la imposición de nuevos aranceles en agosto.Myanmar tendrá un arancel de 40%. Sus principales exportaciones a Estados Unidos, son: ropa, artículos de cuero, mariscos.Se anunció un arancel de 20% a Filipinas.
1 / 18 | FOTOS: Trump añade a más países a su lista de nuevos aranceles. El presidente Donald Trump envió cartas a una decena de países notificando sobre la imposición de nuevos aranceles en agosto. - Jacquelyn Martin

La nueva medida se enmarca en las políticas proteccionistas que impuso el presidente Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato que México ha logrado librar en parte.

El mes pasado, Trump acordó con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum la postergación por 90 días de la aplicación de un nuevo arancel general de 30% mientras los equipos de ambos países avanzan en las negociaciones para un acuerdo a largo plazo. Pero aún se mantienen fuertes aranceles para parte del sector automotriz, el acero, el aluminio y cobre mexicano.

Tags
Breaking NewsMéxicoServicio postalEstados UnidosClaudia SheinbaumDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: