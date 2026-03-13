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Misil de racimo iraní impacta en un edificio cerca del aeropuerto de Tel Aviv

El impacto se produjo en el pueblo de Shoham después de que a las 7:30 p.m.

13 de marzo de 2026 - 5:10 PM

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Un edificio residencial situado a 4 kilómetros del recinto del aeropuerto de Tel Aviv resultó impactado por un misil iraní de racimo este viernes noche. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén- Un edificio residencial situado a dos millas y media del recinto del aeropuerto de Tel Aviv resultó impactado por un misil iraní de racimo este viernes noche, sin que por el momento se hayan reportado heridos.

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El impacto se produjo en el pueblo de Shoham después de que a las 7:30 p.m., hora local, sonaran las sirenas antiaéreas en el centro de Israel, incluyendo la zona de Tel Aviv y el aeropuerto, que es a menudo objetivo de los ataques de Irán.

Los Bomberos de Israel informaron de que se están realizando búsquedas para localizar a posibles personas atrapadas y extinguir el incendio que se produjo en la parte superior de un edificio de dos plantas, cuyo tejado prendió levantando una columna de fuego y humo, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias.

Los Bomberos atendieron más daños de este misil -del que los medios israelíes han compartido imágenes en las que se ven cómo se divide en varias bombas pequeñas en el aire que caen al suelo- en la ciudad de Rishon Lezion, a unas 9 millas de Shoham. Allí se incendiaron varios vvehículos,pero tampoco se reportaron heridos.

El Ejército israelí confirmó a EFE que “con toda probabilidad” se trata de un misil de racimo.

Un proyectil cruza el cielo sobre Tel Aviv, Israel, el 11 de marzo de 2026, mientras suena la sirena en el centro del país. El ejército israelí informó haber detectado misiles lanzados desde Irán tras los ataques previos de Estados Unidos e Israel. Israel ha extendido las restricciones de movimiento y limitado las reuniones públicas a 50 personas en espacios públicos ante la amenaza de lanzamientos de misiles balísticos desde Irán.
Un proyectil cruza el cielo sobre Tel Aviv, Israel, el 11 de marzo de 2026, mientras suena la sirena en el centro del país. El ejército israelí informó haber detectado misiles lanzados desde Irán tras los ataques previos de Estados Unidos e Israel. Israel ha extendido las restricciones de movimiento y limitado las reuniones públicas a 50 personas en espacios públicos ante la amenaza de lanzamientos de misiles balísticos desde Irán. (ABIR SULTAN)

Los últimos dos muertos en territorio israelí -de los 12 en total en esta guerra- se produjeron el pasado lunes en Yehud, otra localidad muy próxima a este aeropuerto. Eran dos obreros de la construcción que fueron alcanzados por las bombas de otro misil de racimo lanzado por Irán.

Según datos del Ejército israelí, alrededor del 50% de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros al ser detonadas.

Cada submunición está hecha de acero y lleva una carga explosiva de entre 3 y 20 kilos. Algunos misiles de mayor tamaño, como el iraní ‘Khorramshahr’, pueden llegar a dispersar alrededor de 80 de estas bombas.

La dispersión de las submuniciones significa que los daños no se concentran en un solo punto y algunas de estas pequeñas bombas no explotan al impactar, lo que genera un riesgo adicional prolongado y obliga a mantener medidas de seguridad durante días y semanas posteriores.

Tras más de una semana cerrado, el Aeropuerto de Ben Gurión reabrió el pasado domingo de forma parcial para algunos vuelos comerciales, después de tres días en los que ya se abrió para vuelos de repatriación de israelíes.

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