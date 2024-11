Moscú advierte a Estados Unidos por permitir a Ucrania atacar suelo ruso con armas de largo alcance

Washington está flexibilizando los límites sobre lo que Ucrania puede atacar con su Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS, por sus siglas en inglés), fabricado en Estados Unidos, dijeron funcionarios estadounidenses a The Associated Press el domingo, después de meses de descartar tal movimiento por temor a agravar el conflicto y provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN .

El embajador de Rusia en la ONU , Vassily Nebenzia, fue más allá en una reunión del Consejo de Seguridad del organismo para marcar los 1,000 días de guerra, diciendo que Moscú está “asombrado” de que los gobernantes de Gran Bretaña y Francia “estén ansiosos por jugar a favor del gobierno saliente y estén arrastrando no sólo a sus países sino a toda Europa a una intensificación a gran escala con consecuencias drásticas”.

El alcance de las nuevas directrices de disparo no está claro. Pero el cambio llegó después de que Estados Unidos, Corea del Sur y la OTAN dijeran que fuerzas norcoreanas están en Rusia y aparentemente están siendo desplegadas para ayudar a Moscú a expulsar a los soldados ucranianos de la región fronteriza rusa de Kursk.

“Los occidentales suministran armas a Ucrania y dicen: ‘Ya no controlamos nada aquí y no importa cómo se usen’”, ha dicho Putin. “Bueno, nosotros también podemos decir: ‘Suministramos algo a alguien... y luego no controlamos nada’. Y dejarlos que piensen en ello”.