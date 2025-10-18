Opinión
18 de octubre de 2025
89°bruma
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere a los 103 años el nobel de física chino Chen Ning Yang

Era considerado uno de los investigadores más influyentes del siglo XX en esos estudios

18 de octubre de 2025 - 11:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen de archivo, un empleado de la biblioteca nacional muestra una medalla de oro del Premio Nobel.
En esta imagen de archivo, un empleado de la biblioteca nacional muestra una medalla de oro del Premio Nobel. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El físico chino Chen Ning Yang, ganador en 1957 del premio Nobel de su ramo y considerado uno de los investigadores más influyentes del siglo XX en esos estudios, falleció este sábado en Pekín a los 103 años de edad, informa la agencia oficial de noticias Xinhua.

Yang, nacido en la ciudad oriental china de Hefei en 1922, obtuvo el mencionado galardón junto con su colega y compatriota Tsung Dao Lee por su trabajo sobre la ley de conservación de la paridad, principio fundamental en la física nuclear.

Ambos investigadores huyeron de China durante la guerra contra Japón (1937-1945) y su carrera profesional se desarrolló en Estados Unidos, donde Yang era profesor de la universidad de Princeton y Lee, de Columbia, cuando recibieron el galardón.

Por ello, y porque ambos llegaron a poseer la nacionalidad estadounidense -China no reconoce las dobles nacionalidades-, durante muchos años no se consideró a Yang como ganador ‘chino’ del Nobel: en 2015, se celebró a Tu Youyou como primera galardonada china en disciplina científica.

Antes de ella, el escritor Mo Yan (2012, Literatura) y el disidente encarcelado Liu Xiaobo (2010, Paz) eran las únicas personas de nacionalidad china en recibir estos premios.

El escritor Gao Xingjian, nobel de literatura en el año 2000, había adoptado la nacionalidad francesa dos años antes tras pedir asilo como refugiado por la prohibición de algunos de sus escritos en el país, y el Dalái Lama recibió el de la paz en 1989; su caso es especial ya que nunca ha renunciado a la nacionalidad ni Pekín se la ha retirado, pero generalmente no se le asocia a la República Popular.

En cualquier caso, Yang regresó a China como profesor de la prestigiosa universidad pequinesa de Tsinghua en 2003, que lo destacó como “el físico más influyente de nuestra era” y recordó que, tras el deshielo de las relaciones con Washington en 1971, fue el primer científico chino residente en Estados Unidos en poder volver a su país.

En 2015, 51 años después de obtenerla, Yang renunció a su nacionalidad estadounidense.

“Yang fue uno de los más grandes físicos teóricos del siglo XX. Estaba más cerca de Einstein que sus coetáneos”, aseguró Shi Yu, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Shanghái, citado hoy por el diario hongkonés South China Morning Post.

Aparte de su trabajo académico, el físico se convirtió en una celebridad a nivel nacional al contraer matrimonio en 2004, cuando tenía 84 años, con Weng Fan, una estudiante de 28; meses atrás, a finales de 2003, había fallecido su primera esposa, Tu Chih-li, con la que se había casado en 1950.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
