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Muere en atentado Ali Larijani, máximo responsable de la seguridad iraní

Se creía que el funcionario dirigía el país tras la muerte del líder supremo en ataques estadounidenses e israelíes

18 de marzo de 2026 - 9:09 PM

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Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní y una fuerza conservadora dentro de la teocracia de Irán, murió en un ataque israelí. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní y una fuerza conservadora dentro de la teocracia de Irán, murió en un ataque israelí, confirmaron el martes las autoridades iraníes. Tenía 67 años.

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Se creía que Larijani dirigía el país tras la muerte de su líder supremo en ataques estadounidenses e israelíes a finales del mes pasado que desencadenaron una guerra cada vez más amplia. Israel dijo a primera hora del martes que había matado a Larijani, pero pasaron varias horas antes de que Irán confirmara su muerte.

Había sido designado para asesorar al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, sobre la estrategia en las conversaciones nucleares con la administración Trump y viajó a Omán para reunirse con mediadores apenas dos semanas antes de que comenzara la guerra. Al igual que otros altos dirigentes iraníes, Larijani estaba sometido a fuertes sanciones estadounidenses e implicado en la violenta represión de las protestas masivas de enero.

No reunía los requisitos para convertirse en líder supremo tras la muerte de Jamenei porque no es un clérigo chií. Sin embargo, se esperaba de él que actuara como asesor principal, y muchos creían que dirigía el país mientras los ataques estadounidenses e israelíes han llevado a los dirigentes iraníes a la clandestinidad. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional declaró que su hijo Morteza Larijani también había muerto.

Hace una semana, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con atacar a Irán “VEINTE VECES MÁS FUERTE” si Teherán detenía el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, Larijani respondió en X.

Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Un miembro del brazo armado del grupo de oposición kurdo-iraní Organización de Lucha del Kurdistán Iraní, conocido como Khabat, frente a una pared agujereada por la metralla que supuestamente fue dañada en un ataque de las milicias apoyadas por Irán en Irak la semana pasada en una base militar en las afueras de Irbil, Irak, lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Soldados israelíes operan junto a su unidad de artillería móvil en la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)
1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

“La sacrificada nación de Irán no teme vuestras vacías amenazas. Ni siquiera los más grandes que tú podrían eliminar a Irán”, escribió. “Ten cuidado de no ser eliminado tú mismo”.

Larijani nació en el seno de una de las familias políticas más famosas de Irán, que muchos medios de comunicación han comparado con los Kennedy en Estados Unidos. Uno de sus hermanos, Sadeq, fue jefe del poder judicial iraní, mientras que otro, Mohammad Javad, fue un alto diplomático que asesoró estrechamente al difunto Jamenei en asuntos exteriores.

A lo largo de los años, Larijani lanzó amenazas cada vez más duras. En la década de 1990, fue ministro de Cultura de Irán y reforzó la censura. Fue presidente del Parlamento de 2008 a 2020 y, más recientemente, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

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