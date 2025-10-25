Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de octubre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicolás Maduro acusa al gobierno de Donald Trump de “inventarse una nueva guerra eterna”

El gobierno estadounidense ha aumentado la presión sobre Maduro al acercar el portaaviones USS Gerald R. Ford

25 de octubre de 2025 - 2:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala un punto en un mapa de América durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela. (Jesus Vargas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el gobierno de Estados Unidos está fraguando un conflicto bélico en su contra a medida que el buque de guerra más grande del mundo se acerca al país sudamericano.

RELACIONADAS

En una transmisión nacional el viernes por la noche, Maduro acusó al gobierno del presidente Donald Trump de “inventarse una nueva guerra eterna”.

El gobierno estadounidense ha aumentado la presión sobre Maduro al acercar a Venezuela el portaaviones USS Gerald R. Ford, con capacidad para 90 aviones y helicópteros de ataque.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó el viernes en redes sociales que se ordenó el despliegue del USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el Comando Sur de Estados Unidos para “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y obstaculizar a actores y actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y la prosperidad” de ese país.

El anuncio constituye la más reciente escalada de poderío militar en la región y se suma al del décimo ataque comunicado por el gobierno de Trump a una supuesta embarcación que, asegura, pretendía ingresar droga a Estados Unidos.

“Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”, aseguró Maduro.

Al menos 43 personas han muerto por la acción militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y en el Pacífico Oriental, desde que en septiembre empezó su campaña con el despliegue de buques de guerra para combatir según afirma los cárteles de drogas latinoamericanos.

El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto una recompensa de $50 millones por la captura de Maduro, a quien acusa de narcoterrorismo.

El relato de Estados Unidos sobre Venezuela y sobre él “presidente obrero” es “extravagante, mentiroso, falso y negador de la realidad”, dijo Maduro en la cadena televisiva.

Ante lo que Venezuela ha calificado como una “amenaza del imperialismo”, el gobierno sudamericano movilizó a sus fuerzas de seguridad en el territorio y llamó a la población civil a conformar las milicias que reciben adiestramiento, mientras se realizan continuos ejercicios militares para defender “la soberanía”, según el gobierno.

“Que el imperialismo diga y haga lo que le da la gana nosotros aquí estamos tranquilos serenos y en paz y seguiremos produciendo”, aseveró el presidente sudamericano. Países como Colombia, México y Cuba han condenado el despliegue militar estadounidense.

Tags
Breaking NewsVenezuelaCaracasEstados UnidosDonald TrumpNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: