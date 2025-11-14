Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de noviembre de 2025
77°lluvia moderada
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Niegan haberlo difamado: BBC se disculpa con Donald Trump por edición engañosa

La representación legal del presidente exigió una disculpa y amenazó con interponer una demanda por $1,000 millones

14 de noviembre de 2025 - 9:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La BBC señaló que no hay planes para retransmitir el documental, que había unido partes de su discurso pronunciadas con casi una hora de diferencia entre cada una. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La BBC se disculpó el jueves con el presidente estadounidense Donald Trump por una edición engañosa de su discurso del 6 de enero de 2021, pero negó haberlo difamado, rechazando así el fundamento de la amenaza de él de demandarla por $1.000 millones.

RELACIONADAS

La emisora indicó que su presidente Samir Shah envió una carta personal a la Casa Blanca, en la que explicaba que él y la corporación lamentaban la edición del discurso que Trump pronunció antes de que algunos de sus seguidores allanaran el Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso se disponía a certificar los resultados de la victoria del presidente electo, Joe Biden, en las elecciones de 2020.

La BBC señaló que no hay planes para retransmitir el documental, que había unido partes de su discurso pronunciadas con casi una hora de diferencia entre cada una.

“Aceptamos que nuestra edición creó involuntariamente la impresión de que estábamos mostrando una sola sección continua del discurso, en lugar de extractos de diferentes puntos de este, y que esto dio la impresión errónea de que el presidente Trump había exhortado directamente a actuar con violencia”, escribió la BBC en una retractación.

El abogado de Trump le había enviado una carta a la BBC en la que exigía una disculpa y amenazaba con interponer una demanda por $1,000 millones por el daño que el documental le causó. Había establecido un plazo para que la emisora respondiera, el cual vencía el viernes.

La disputa se desató tras una edición de la serie de actualidad “Panorama” —un programa insignia de la BBC— titulada: “Trump: ¿Una segunda oportunidad?”, emitida días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Los documentos fueron entregados a la BBC en Londres. (AFP / Max Nash)
Los documentos fueron entregados a la BBC en Londres. (AFP / Max Nash)

La compañía externa de producción que desarrolló el programa unió tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar como demonios”.

Entre las partes eliminadas había una sección en la que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

El director general Tim Davie, junto con la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron el domingo, diciendo que el escándalo estaba dañando a la BBC, y “al ser yo (Davie) el director general de BBC News y Asuntos de Actualidad, la responsabilidad recae en mí”.

La carta del abogado de Trump exigía ofrecerle una disculpa al mandatario y una retractación “completa y justa” del documental, junto con otras declaraciones “falsas, difamatorias, denigrantes, engañosas o incendiarias” sobre Trump.

Decía también que el presidente estadounidense debería ser compensado “adecuadamente” por el “abrumador daño financiero y a su reputación”.

Expertos jurídicos han dicho que Trump enfrentaría dificultades si llevaba el caso a los tribunales, pero podría utilizar el error para intentar obtener un pago de indemnización.

Los plazos para presentar el caso en los tribunales ingleses —donde los pagos de daños por difamación rara vez superan las $132,000 dólares— expiraron hace más de un año. Debido a que el documental no fue difundido en Estados Unidos, sería difícil demostrar que influyó negativamente en la opinión de los estadounidenses sobre Trump por un programa que no pudieron ver.

Pero la disculpa y la retractación fueron efectuadas en un momento en que la BBC indicó que investiga un reporte en el periódico Daily Telegraph de que su programa Newsnight en 2022 había unido de manera similar partes del mismo discurso de Trump.

Sin embargo, si el caso llegara a juicio, expertos jurídicos señalaron que la emisora podría demostrar que Trump no resultó perjudicado, porque a fin de cuentas fue elegido presidente en 2024.

Tags
Breaking NewsBBCInglaterraDonald TrumpDemandas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: