“Nuestra integridad debe ser respetada”: Groenlandia unida ante intentos de Donald Trump de controlarla

Nuuk - Lisa Sólrun Christiansen se levanta a las 4:00 a.m. casi todos los días y se pone a trabajar tejiendo gruesos suéteres de lana codiciados por gente de todo el mundo por su calidez y patrones coloridos que celebran la cultura tradicional inuit de Groenlandia.

“En su lecho de muerte habló mucho sobre la bandera, y dijo que la bandera no es suya, es del pueblo”, comentó. “Y hay una frase en la que sigo pensando. Dijo: ‘Espero que la bandera una al pueblo groenlandés’”.

Ansiedad en la isla

Groenlandia, parte de Dinamarca desde 1721, ha estado en un camino rumbo a su independencia durante décadas. Es un objetivo con el que la mayoría de los groenlandeses están a favor, aunque difieren cuándo y cómo debería suceder. No quieren cambiar a Dinamarca por un amo estadounidense.

David contra Goliat

“Existe esta sensación de orgullo y autodeterminación en Groenlandia de que los groenlandeses no se dejan intimidar por esta presión que viene de Washington”, señaló Svendsen. “Y están haciendo todo lo posible para que sus voces sean escuchadas”.

Seguridad nacional de Estados Unidos

Importancia estratégica

No es que a los groenlandeses no les guste Estados Unidos. Le han dado la bienvenida a los estadounidenses durante décadas.

¿Un modelo en las Islas Marshall?

Y no hay mayor fanático que Jørgen Boassen. Cuando habló con The Associated Press, Boassen llevaba una camiseta con una foto de Trump con el puño en el aire y sangre corriendo por su rostro después de un intento de asesinato el año pasado. Debajo estaba el lema, “American Badass”.