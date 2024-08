Nuevo estudio revela el origen de la “piedra del altar” de Stonehenge

La singular piedra que yace plana en el centro del monumento fue traída al lugar en el sur de Inglaterra desde cerca del extremo noreste de Escocia , reportaron investigadores el miércoles en la revista Nature. No está claro si la roca de 5 metros (16 pies) fue transportada en barco o por tierra, un recorrido de más de 740 kilómetros (460 millas).

“Es una sorpresa que haya llegado desde tan lejos”, dijo Susan Greaney, arqueóloga de la Universidad de Exeter que no participó en el estudio.

Durante más de 100 años, los científicos creyeron que la losa central de piedra arenisca de Stonehenge —llamada durante mucho tiempo “piedra del altar”— procedía de Gales , mucho más cercano. Pero un estudio realizado el año pasado por algunos de los mismos investigadores demostró que la roca no coincidía con la geología de las formaciones de piedra arenisca de Gales. Hasta ahora se desconocía su origen real.

Para el estudio no se le permitió al equipo extraer muestras de roca en el lugar, sino que analizó minerales en trozos de roca recogidos en excavaciones anteriores, algunas de las cuales se remontan a la década de 1840. Encontraron una coincidencia en las formaciones de piedra arenisca de la cuenca Orcadiana, en el noreste de Escocia, una región que incluye partes del extremo de la península escocesa, al igual que las islas Orcadas.

“Esa ‘huella’ geológica no se repite en ninguna otra zona de sedimentos del Reino Unido”, dijo Nick Pearce, geólogo de la Universidad de Aberystwyth y un coautor del estudio.

“Stonehenge no es un lugar de asentamiento, sino un lugar ceremonial o ritual”, dijo Heather Sebire, curadora sénior de English Heritage, que no participó en el estudio. Indicó que en excavaciones arqueológicas previas no se hallaron indicios de banquetes ni de vida cotidiana en el sitio.