Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Osos siembran el terror en Japón: despliegan militares ante ataques que han dejado 22 muertos

El gobierno confirmó que los incidentes han dejado más de 100 heridos desde abril

5 de noviembre de 2025 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobierno de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, elabora un paquete de medidas especiales. (Shutterstock)
Por AFP
Agencia de noticias

Tokio, Japón - Japón comenzó a desplegar soldados este miércoles en una región del norte del país afectada por una serie de ataques de osos que ha alcanzado niveles récord este año y ya deja 12 muertos.

RELACIONADAS

El gobierno de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, elabora un paquete de medidas especiales para hacer frente a la crisis, que también ha causado más de 100 heridos desde abril.

Debido a las estrictas leyes japonesas sobre armas de fuego, las tropas no llevarán rifles o pistolas ni cazarán a los animales.

En su lugar, se armarán con esprays repelentes, palos, escudos, gafas protectoras, chalecos antibalas y lanzadores de redes, informó el Ministerio de Defensa.

Según los expertos, la escasa cosecha de bellotas de este año ha provocado que la creciente población de osos del archipiélago asiático se acerque a las ciudades en busca de alimento, especialmente en regiones norteñas como Akita e Iwate.

La despoblación rural también ha difuminado las fronteras tradicionales entre las ciudades y los hábitats de estos mamíferos, lo que los ha animado a expandir sus hábitats hacia las zonas residenciales, según los investigadores.

Las Fuerzas de Defensa de Japón acordaron ofrecer asistencia logística a las zonas rurales y a sus comunidades aterrorizadas, incluyendo el transporte de trampas para osos.

El miércoles se desplegó un equipo de 15 soldados para ayudar a trasladar una trampa en la ciudad de Kazuno, en Akita, una de las regiones más afectadas.

Tags
Breaking NewsJapónOsos polaresOsos panda
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: