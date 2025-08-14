Piloto adolescente de Estados Unidos se declara inocente tras el retiro de cargos por vuelo a la Antártida

Santiago, Chile — Ethan Guo, un piloto e influencer estadounidense que ha estado atrapado en la Antártida durante varias semanas, mantuvo el miércoles que es “inocente” de las acusaciones en su contra, después de ser acusado por las autoridades chilenas de presentar un plan de vuelo falso para llegar al Continente Blanco.

Guo fue acusado el 29 de junio de entregar información falsa al control de tierra y aterrizar sin autorización, pero el lunes un juez retiró los cargos como parte de un acuerdo con sus abogados y los fiscales de Chile. El acuerdo requiere que el adolescente haga una donación de $30,000 a una fundación de niños con cáncer dentro de 30 días para evitar un juicio. También debe salir del país tan pronto como las condiciones lo permitan y se le prohíbe volver a entrar en territorio chileno durante tres años.

Según la defensa de Guo, el piloto adolescente recibió autorizaciones para desviar su ruta inicial — desde Punta Arenas, en el sur de Chile, hasta Ushuaia, Argentina — y aterrizar en la base Teniente Marsh en la Antártida chilena debido a “circunstancias climáticas y técnicas”.

“Las acciones de mi cliente están protegidas por una presunción de legalidad que surge de las autorizaciones expresamente otorgadas por varios funcionarios de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil)”, dijo su abogado Jaime Barrientos en documentos entregados al tribunal y compartidos con The Associated Press.

Según Barrientos, se presentó evidencia de que “el Sr. Guo informó a la DGAC lo antes posible del cambio al plan de vuelo presentado, recibiendo autorización expresa para aterrizar en dicho aeródromo”.

Guo, quien cumplió 20 años durante su estancia en la Antártida en julio y ha mantenido su inocencia, dijo en un comunicado enviado a AP que durante su viaje original “se encontró con fallas en los instrumentos y fuertes condiciones de hielo no reportadas”, lo que creó “un riesgo inminente de un accidente”.

“Debido a estas fallas en cascada, el Sr. Guo solicitó y recibió permiso explícito y directo para aterrizar en la base Marsh de un alto funcionario de la DGAC a través de WhatsApp, una autorización que fue confirmada posteriormente por el controlador de tráfico aéreo de la base”, dijo.

El influencer añadió que el fallo del tribunal el lunes pasado fue “un resultado directo de la negativa del fiscal a reconocer esta clara evidencia”.

La fiscalía ha mantenido en varias entrevistas con medios locales que Guo ha entregado “información falsa” a la autoridad respectiva y, al hacerlo, puso en riesgo “la seguridad del tráfico aéreo mundial”.

“Lo que indica el trasfondo es que siempre tuvo la voluntad y el conocimiento de que quería llegar a la Antártida a toda costa, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la seguridad del tráfico aéreo mundial”, dijo el fiscal Cristián Crisosto a la Radio Bio Bio local en una entrevista el miércoles.

Guo fue noticia el año pasado cuando comenzó un viaje en un intento de convertirse en la persona más joven en volar solo a los siete continentes y al mismo tiempo recaudar donaciones para la investigación del cáncer infantil.

Pero durante las últimas seis semanas, se ha alojado en la base de la Fuerza Aérea de Chile donde aterrizó en junio. No se le obligó a permanecer allí, solo a permanecer en territorio chileno, pero debido al severo invierno en esa parte del hemisferio sur, no había vuelos disponibles. Tampoco ha podido volar su pequeña avioneta, cuyo futuro sigue siendo incierto.

Crisosto dijo que el avión probablemente tendría dificultades para salir de la Antártida porque no cumple con las regulaciones necesarias.