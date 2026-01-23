Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía australiana identifica a sospechoso tras tiroteo que dejó tres muertos

Las autoridades instaron a la población a no acercarse al hombre en caso de localizarlo ya que es considerado armado y peligroso

23 de enero de 2026 - 8:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades instaron a la población a no acercarse al hombre en caso de localizarlo ya que es considerado armado y peligroso (NSW Police Force Facebook )
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Sídney, Australia- La Policía australiana hizo un llamamiento este viernes para localizar a un hombre de 37 años, quien se sospecha tiene conexión con un tiroteo ocurrido en la víspera en el sureste del país y que dejó tres muertos, incluida una mujer embarazada, y un herido.

La Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra la localidad rural de Lake Cargelligo, a unos 600 kilómetros al oeste de Sídney, difundió hoy un comunicado con una fotografía pidiendo colaboración ciudadana para buscar al hombre identificado como Julian Ingram y apodado “Pierpoint”.

El sospechoso fue visto por última vez conduciendo una camioneta Ford Ranger con matrícula del mismo estado, con señalización municipal, bandeja metálica trasera, marcas reflectantes en los laterales y una barra de luces de emergencia en el techo.

Las autoridades instaron a la población a no acercarse al hombre en caso de localizarlo y a contactar de inmediato con los servicios de emergencia.

El operativo se enmarca en la búsqueda del presunto autor del tiroteo registrado el jueves en Lake Cargelligo, donde tres personas murieron y otra resultó gravemente herida, según informó la Policía y recogieron medios locales.

Las autoridades tratan el caso como un posible incidente de violencia doméstica, y equipos policiales especializados, apoyados por recursos aéreos, continúan con las labores de rastreo en la región.

Los fallecidos han sido identificados por las autoridades como un hombre de 32 años y una mujer de 25, que fueron hallados muertos dentro de un vehículo en dicha localidad. Fuentes policiales confirmaron posteriormente que la mujer se encontraba embarazada de aproximadamente siete meses.

Poco después, los agentes acudieron a un segundo aviso por disparos en la calle Walker, donde localizaron a otro hombre y a otra mujer con heridas de bala.

La mujer, de 50 años, falleció en el lugar, mientras que el hombre, de 19, fue trasladado al hospital en estado grave pero estable, según informaron las autoridades.

La Policía ha advertido que el sospechoso podría estar armado y pidió a los residentes de la zona que permanezcan en sus hogares mientras avanza la operación.

El suceso ocurre en un contexto de endurecimiento reciente de las leyes sobre armas en Australia, tras la aprobación de nuevas medidas en el Parlamento para reforzar los controles, tras el ataque terrorista que se produjo el pasado diciembre en Sídney y dejó 16 muertos, incluido uno de los asaltantes.

Tags
Breaking NewsAustraliaPrófugoAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 22 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: