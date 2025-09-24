Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio se dirige a la ONU
Tras la caída del régimen de Assad, Ahmad al-Sharaa se dirigió a la Asamblea General de la organización
24 de septiembre de 2025 - 2:08 PM
NACIONES UNIDAS — Pasando la página de décadas de distancia, el presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, se dirigió a la Asamblea General de la ONU, marcando la primera vez que un presidente sirio lo ha hecho en casi 60 años.
“Siria está reclamando el lugar que le corresponde entre las naciones del mundo”, dijo a la reunión anual de líderes mundiales de la asamblea.
El gobierno autocrático y represivo de 50 años de la dinastía de la familia Assad en Siria colapsó abruptamente en diciembre, cuando el entonces presidente Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva insurgente relámpago liderada por al-Sharaa.
La caída de Assad puso fin a casi 14 años de guerra civil.
Mroue informó desde Beirut.
