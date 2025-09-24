Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio se dirige a la ONU

Tras la caída del régimen de Assad, Ahmad al-Sharaa se dirigió a la Asamblea General de la organización

24 de septiembre de 2025 - 2:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pdte. Sirio Al-Sharaa en la Asamblea General de la ONU. (Heather Khalifa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NACIONES UNIDAS — Pasando la página de décadas de distancia, el presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, se dirigió a la Asamblea General de la ONU, marcando la primera vez que un presidente sirio lo ha hecho en casi 60 años.

RELACIONADAS

“Siria está reclamando el lugar que le corresponde entre las naciones del mundo”, dijo a la reunión anual de líderes mundiales de la asamblea.

El gobierno autocrático y represivo de 50 años de la dinastía de la familia Assad en Siria colapsó abruptamente en diciembre, cuando el entonces presidente Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva insurgente relámpago liderada por al-Sharaa.

Al menos 13 civiles murieron y otros 53 resultaron heridos este domingo en un "ataque suicida" perpetrado por un supuesto miembro del grupo terrorista Estado Islámico (EI) contra la iglesia cristiana de Mar Elías de Damasco, informó el Ministerio de Salud de Siria."El número de muertos por el ataque terrorista que tuvo como objetivo la iglesia de Mar Elías de la zona de Dweileh de Damasco ha aumentado a 13, mientras que la cifra de heridos es 53", dijo el departamento en un breve comunicado difundido por la agencia de noticias oficial siria SANA.Syrian security forces stand guard outside Mar Elias church where a suicide bomber detonated himself in Dweil'a in the outskirts of Damascus, Syria, Sunday June 22, 2025. (AP Photo/Omar Sanadiki)
1 / 9 | Ataque suicida sacude la capital de Siria: atentado deja al menos 13 muertos y más de 50 heridos. Al menos 13 civiles murieron y otros 53 resultaron heridos este domingo en un "ataque suicida" perpetrado por un supuesto miembro del grupo terrorista Estado Islámico (EI) contra la iglesia cristiana de Mar Elías de Damasco, informó el Ministerio de Salud de Siria. - EFE/Defensa Civil Siria

La caída de Assad puso fin a casi 14 años de guerra civil.

___

Mroue informó desde Beirut.

Tags
Breaking NewsSiriaONU
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: