Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio se dirige a la ONU

Ataque suicida sacude la capital de Siria: atentado deja al menos 13 muertos y más de 50 heridos

Al menos 13 civiles murieron y otros 53 resultaron heridos este domingo en un "ataque suicida" perpetrado por un supuesto miembro del grupo terrorista Estado Islámico (EI) contra la iglesia cristiana de Mar Elías de Damasco, informó el Ministerio de Salud de Siria.

EFE/Defensa Civil Siria