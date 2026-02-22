Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Presidenta de México llama a la “calma” tras violencia por muerte de “El Mencho”

El narcotraficante fue abatido junto a cuatro otras personas por un operativo federal en conjunto con Estados Unidos

22 de febrero de 2026 - 7:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación. (Marco Ugarte)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse “en calma”, tras ser abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas en el país.

RELACIONADAS

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la “mayor parte del territorio nacional” las actividades se desarrollan con “plena normalidad”.

“Debemos mantenernos informados y en calma”, subrayó la Sheinbaum.

La mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Asimismo, expresó su reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

Sheinbaum se refirió así al operativo federal que culminó con la muerte de El Mencho, acción que contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses, según informó la Defensa de México.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
