NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“El Mencho”, del México rural a ser uno de los capos más buscados del mundo

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes era la cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación

22 de febrero de 2026 - 4:22 PM

Para el gobierno de Estados Unidos, Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. (Rastreo de redes)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que pasó de ser un joven originario de una comunidad rural de Michoacán (oeste de México) a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo, fue abatido este domingo en un operativo liderado por fuerzas federales en el estado occidental de Jalisco.

Nacido en 1966 en Aguililla (Michoacán) Oseguera Cervantes migró a Estados Unidos en su juventud, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México.

A su regreso, en los años noventa, se integró a estructuras del narcotráfico vinculadas al Cártel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010.

Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

Con él al frente, la organización fue acusada de cometer masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades del país, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de la violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

Entre los episodios de mayor impacto atribuidos a “El Mencho” destaca el atentado, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (ahora Secretario de Seguridad de México), Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, dejando varios muertos y heridos.

También se le atribuyen diversos ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, incluido el ataque a un helicóptero militar en 2015, así como bloqueos masivos en distintos estados como respuesta a operativos de seguridad.

El grupo criminal además ha sido vinculado con múltiples masacres y con centros de operación clandestinos, incluido el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hallado en marzo de 2025, así como propiedades aseguradas en el occidente del país señaladas como presuntos centros de adiestramiento.

Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.

Pese a múltiples operaciones en su contra durante más de una década, ‘El Mencho’ logró evadir la captura hasta este domingo, cuando fue abatido durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, generando un clima de violencia en la región con distintos bloqueos de avenidas y quema de vehículos y negocios.

La caída de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en los últimos años en México, comparable en dimensión a la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2016.

Con su muerte, el CJNG pierde a su máxima cabeza y comienza una nueva etapa, en medio de dudas sobre cómo se reorganizará y qué efectos tendrá en el crimen organizado en México.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
