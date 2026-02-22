Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Rescatan a submarinista estadounidense que requería atención médica cerca de Groenlandia

Donald Trump anunció planes para desplegar un buque hospital en el territorio

22 de febrero de 2026 - 1:43 PM

El tripulante fue rescatado por un helicóptero danés Seahawk que había sido desplegado en un buque de inspección. (Evgeniy Maloletka)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

COPENHAGUE - Las fuerzas del contingente ártico de las Fuerzas Armadas de Dinamarca evacuaron a un tripulante de un submarino de Estados Unidos frente a la costa de Groenlandia para que recibiera tratamiento médico urgente, informó el ejército danés.

El Mando Conjunto Ártico Danés indicó en su página de Facebook que el tripulante fue evacuado el sábado a unas 7 millas náuticas (13 kilómetros) de Nuuk -la capital del vasto territorio ártico cubierto de hielo- y trasladado a un hospital de la ciudad. El tripulante fue rescatado por un helicóptero danés Seahawk que había sido desplegado en un buque de inspección.

También el sábado por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump anunció planes para desplegar un buque hospital en el territorio autónomo danés de Groenlandia, afirmando que muchas personas allí están enfermas y no reciben atención, lo que llevó a la primera ministra Mette Frederiksen a salir en defensa del sistema sanitario de Dinamarca.

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen.Miles de groenlandeses marcharon cuidadosamente el 17 de enero de 2026 a través de la nieve y el hielo para adoptar una postura contra el presidente de Estados Unidos. Políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, Groenlandia ha estado asociada a Escandinavia durante más de un milenio.
1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka

“Trabajando con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las muchas personas que están enfermas y a las que no se está atendiendo allí. ¡¡¡Ya va en camino!!!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a su enviado especial para Groenlandia.

En declaraciones a la radiodifusora pública DR, el ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen dijo que las autoridades danesas no habían sido informadas de que el barco estuviera en camino.

Estados Unidos y Dinamarca, aliados de la OTAN, tenían lazos bilaterales tradicionalmente sólidos desde la II Guerra Mundial que se han visto sometidos a una fuerte tensión en los últimos meses, a medida que Trump intensificaba sus comentarios sobre una posible captura estadounidense de la isla ártica, rica en minerales y ubicada en un punto estratégico.

Frederiksen defendió el domingo el sistema sanitario de Dinamarca y escribió en Facebook que estaba “feliz de vivir en un país donde hay acceso gratuito e igualitario a la salud para todos. Donde no son los seguros y la riqueza los que determinan si recibes el tratamiento adecuado”.

“En Groenlandia tienen el mismo enfoque”, afirmó, antes de añadir: “Feliz domingo a todos”, junto a un emoji de una cara sonrojada y sonriente.

Aaja Chemnitz, una de las dos políticas groenlandesas en el parlamento danés, escribió en Facebook: “Donald Trump quiere enviar un buque hospital mal mantenido a Groenlandia. Parece bastante desesperado y no contribuye al fortalecimiento permanente y sostenible del sistema sanitario que necesitamos”.

“Otro día. Otra noticia loca”, escribió, junto a un emoji de una cara sonriente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

