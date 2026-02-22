Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Exponen al público los huesos de San Francisco de Asís por primera vez

La osamenta del fraile medieval estarán por un mes en Basílica inferior de San Francisco, con motivo de los 800 años de su muerte

22 de febrero de 2026 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Periodistas graban los restos de Francisco de Asís en el interior de la Basílica de San Francisco de Asís en Asís, Italia. (Gregorio Borgia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Asís, Italia - Los huesos de San Francisco de Asís, el fraile medieval que inspiró al papa Francisco y a generaciones de cristianos antes que él, se exponen públicamente por primera vez, dando a su ciudad natal de Umbría, situada en lo alto de una colina, una razón más para acoger a los peregrinos.

RELACIONADAS

Para el alcalde de Asís, Valter Stoppini, los vecinos y los frailes franciscanos que organizan la exposición de reliquias, de un mes de duración, para conmemorar el aniversario número 800 de la muerte del santo.

Ya se han inscrito cerca de 400,000 personas para rezar ante las reliquias, y Stoppini calcula que la cifra podría alcanzar el medio millón antes de que los huesos vuelvan a su tumba el 22 de marzo.

Se ha reclutado un pequeño ejército de 400 voluntarios para conducirlos por las calles empedradas de la ciudad medieval hasta la Basílica inferior de San Francisco para ver los huesos, que se conservan en una caja de cristal a prueba de balas.

Esto supondrá una enorme presión para el centro de la ciudad, con sus estrechas calles repletas de souvenirs y sus limitados servicios. Pero también pondrá a prueba la paciencia de los habitantes de Asís, que no son ajenos a la afluencia masiva de peregrinos, aunque normalmente sólo para celebraciones limitadas.

“Estamos acostumbrados a este tipo de acontecimientos, pero que duran uno, dos o tres días”, dijo Stoppini. “Esto es algo prolongado, durante un mes, así que estoy un poco preocupado, pero tranquilo”.

Un santo que inspiró a un papa y a muchos más

Así las cosas, Asís es uno de los destinos de peregrinación cristiana más populares del mundo, situado en una colina de la campiña de Umbría y construido con una piedra caliza teñida de rosa que le confiere un brillo único, sobre todo al atardecer.

Millones de peregrinos acuden aquí cada año gracias a la presencia de la tumba de San Francisco y a la espectacular basílica, decorada con frescos de Giotto que ilustran la vida del santo, que se alza sobre ella.

San Francisco nació en el seno de una familia adinerada en 1182, pero renunció a su riqueza para vivir como fraile mendicante tras recibir lo que, según él, era una vocación para reconstruir y reformar la Iglesia.

Se le conoce sobre todo por su mensaje de paz, su amor a la creación y su atención a los pobres, enseñanzas que inspiraron fuertemente al papa Francisco, el primer pontífice que lleva el nombre del santo.

Aunque los restos de San Francisco han sido inspeccionados periódicamente a lo largo de los años por los frailes franciscanos para garantizar su conservación, ésta es la primera vez que se exponen públicamente.

La decisión de sacarlas de la cripta y acoger a los peregrinos durante un mes es una forma de mantener vivo su mensaje y dar a los cristianos la oportunidad de rezar ante ellas, según las autoridades.

Stoppini dijo que una exposición de un mes era lo máximo que podía pedir a los habitantes de Asís, dada la tensión que soportaba la ciudad, que ya vio una afluencia masiva de peregrinos en 2025.

Asís también tiene un nuevo santo

Aunque Asís es famosa por San Francisco, un nuevo santo atrae a una nueva generación de peregrinos: Carlo Acutis, canonizado el año pasado por el papa León XIV como primer santo milenario de la Iglesia católica.

Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati. La imagen de Acutis frente a la Basílica de San Pedro.Su ataúd fue llevado a Australia para las celebraciones del Día Mundial de la Juventud en 2008.
1 / 28 | Carlo Acutis se convierte oficialmente en santo: así fue su ceremonia de canonización. Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati. - FILIPPO MONTEFORTE

Acutis, que murió a los 15 años de leucemia, está enterrado en otra basílica de Asís, pero su salvaje popularidad, especialmente entre los jóvenes latinoamericanos, ha convertido a Asís en un nuevo destino religioso para los grupos de jóvenes católicos que visitan Italia.

“Cuando salimos a la plaza, encontramos a mucha gente que nos pregunta: ‘¿Dónde está Carlo? ¿Dónde está Carlo?’”, dice el hermano Marco Moroni, custodio del convento de San Francisco.

Solo el año pasado se registró un aumento del 30% en el número de peregrinos, aunque probablemente se debió tanto a la canonización de Acutis como al Año Santo, que atrajo a Roma a unos 33 millones de peregrinos, muchos de los cuales viajaron también a Asís.

“Lo bonito es que los santos no van a la guerra unos contra otros, gracias a Dios”, añadió.

“Muchos de los que vienen a la basílica van a ver a Carlo, y muchos de los que van a Carlo Acutis vienen a la basílica, creando una ósmosis y un movimiento creciente que, sin embargo, crea algunos problemas a la ciudad”.

Para los residentes, el turismo religioso es necesario

Para los comerciantes de recuerdos de Asís, que viven de los turistas religiosos y peregrinos que acuden en masa a la pintoresca ciudad, un acontecimiento de un mes de duración es bienvenido.

“Otras personas verán lo que nosotros vemos todos los días”, con el espíritu de Francisco impregnando la ciudad, dijo la comerciante Arianna Catarinelli, que trabaja en una tienda de recuerdos en la calle principal de la ciudad que conduce a la basílica.

La tienda ofrece sudaderas con la efigie de Asís, bolígrafos con la foto de Acutis, tazas de café con el tema de San Francisco y rosarios de neón.

“Para los residentes, encontrar aparcamiento no es fácil. Pero para los comercios, creo que es positivo que haya tanta gente”, dijo.

Para hacer frente a la afluencia, el ayuntamiento ha creado nuevos aparcamientos fuera del centro de la ciudad y gestiona un servicio de lanzaderas para llevar a la gente a la ciudad.

Riccardo Bacconi, residente en Asís y trabajador de una sucursal bancaria local, dijo que esperaba que los aparcamientos adicionales fueran el legado de la exposición que siguiera facilitando la vida a los lugareños.

Tras salir a correr el sábado por la mañana, Bacconi reconoció que la ciudad vive del turismo y que quien elige vivir aquí tiene que soportarlo.

-----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Iglesia CatólicaPapa FranciscoItaliaCarlo AcutisBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: