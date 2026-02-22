Exponen al público los huesos de San Francisco de Asís por primera vez

Asís, Italia - Los huesos de San Francisco de Asís, el fraile medieval que inspiró al papa Francisco y a generaciones de cristianos antes que él, se exponen públicamente por primera vez, dando a su ciudad natal de Umbría, situada en lo alto de una colina, una razón más para acoger a los peregrinos.

Para el alcalde de Asís, Valter Stoppini, los vecinos y los frailes franciscanos que organizan la exposición de reliquias, de un mes de duración, para conmemorar el aniversario número 800 de la muerte del santo.

Ya se han inscrito cerca de 400,000 personas para rezar ante las reliquias, y Stoppini calcula que la cifra podría alcanzar el medio millón antes de que los huesos vuelvan a su tumba el 22 de marzo.

Se ha reclutado un pequeño ejército de 400 voluntarios para conducirlos por las calles empedradas de la ciudad medieval hasta la Basílica inferior de San Francisco para ver los huesos, que se conservan en una caja de cristal a prueba de balas.

PUBLICIDAD

Esto supondrá una enorme presión para el centro de la ciudad, con sus estrechas calles repletas de souvenirs y sus limitados servicios. Pero también pondrá a prueba la paciencia de los habitantes de Asís, que no son ajenos a la afluencia masiva de peregrinos, aunque normalmente sólo para celebraciones limitadas.

“Estamos acostumbrados a este tipo de acontecimientos, pero que duran uno, dos o tres días”, dijo Stoppini. “Esto es algo prolongado, durante un mes, así que estoy un poco preocupado, pero tranquilo”.

Un santo que inspiró a un papa y a muchos más

Así las cosas, Asís es uno de los destinos de peregrinación cristiana más populares del mundo, situado en una colina de la campiña de Umbría y construido con una piedra caliza teñida de rosa que le confiere un brillo único, sobre todo al atardecer.

Millones de peregrinos acuden aquí cada año gracias a la presencia de la tumba de San Francisco y a la espectacular basílica, decorada con frescos de Giotto que ilustran la vida del santo, que se alza sobre ella.

San Francisco nació en el seno de una familia adinerada en 1182, pero renunció a su riqueza para vivir como fraile mendicante tras recibir lo que, según él, era una vocación para reconstruir y reformar la Iglesia.

Se le conoce sobre todo por su mensaje de paz, su amor a la creación y su atención a los pobres, enseñanzas que inspiraron fuertemente al papa Francisco, el primer pontífice que lleva el nombre del santo.

Aunque los restos de San Francisco han sido inspeccionados periódicamente a lo largo de los años por los frailes franciscanos para garantizar su conservación, ésta es la primera vez que se exponen públicamente.

PUBLICIDAD

La decisión de sacarlas de la cripta y acoger a los peregrinos durante un mes es una forma de mantener vivo su mensaje y dar a los cristianos la oportunidad de rezar ante ellas, según las autoridades.

Stoppini dijo que una exposición de un mes era lo máximo que podía pedir a los habitantes de Asís, dada la tensión que soportaba la ciudad, que ya vio una afluencia masiva de peregrinos en 2025.

Asís también tiene un nuevo santo

Aunque Asís es famosa por San Francisco, un nuevo santo atrae a una nueva generación de peregrinos: Carlo Acutis, canonizado el año pasado por el papa León XIV como primer santo milenario de la Iglesia católica.

1 / 28 | Carlo Acutis se convierte oficialmente en santo: así fue su ceremonia de canonización. Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati. - FILIPPO MONTEFORTE 1 / 28 Carlo Acutis se convierte oficialmente en santo: así fue su ceremonia de canonización Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati. FILIPPO MONTEFORTE Compartir

Acutis, que murió a los 15 años de leucemia, está enterrado en otra basílica de Asís, pero su salvaje popularidad, especialmente entre los jóvenes latinoamericanos, ha convertido a Asís en un nuevo destino religioso para los grupos de jóvenes católicos que visitan Italia.

“Cuando salimos a la plaza, encontramos a mucha gente que nos pregunta: ‘¿Dónde está Carlo? ¿Dónde está Carlo?’”, dice el hermano Marco Moroni, custodio del convento de San Francisco.

Solo el año pasado se registró un aumento del 30% en el número de peregrinos, aunque probablemente se debió tanto a la canonización de Acutis como al Año Santo, que atrajo a Roma a unos 33 millones de peregrinos, muchos de los cuales viajaron también a Asís.

“Lo bonito es que los santos no van a la guerra unos contra otros, gracias a Dios”, añadió.

“Muchos de los que vienen a la basílica van a ver a Carlo, y muchos de los que van a Carlo Acutis vienen a la basílica, creando una ósmosis y un movimiento creciente que, sin embargo, crea algunos problemas a la ciudad”.

PUBLICIDAD

Para los residentes, el turismo religioso es necesario

Para los comerciantes de recuerdos de Asís, que viven de los turistas religiosos y peregrinos que acuden en masa a la pintoresca ciudad, un acontecimiento de un mes de duración es bienvenido.

“Otras personas verán lo que nosotros vemos todos los días”, con el espíritu de Francisco impregnando la ciudad, dijo la comerciante Arianna Catarinelli, que trabaja en una tienda de recuerdos en la calle principal de la ciudad que conduce a la basílica.

La tienda ofrece sudaderas con la efigie de Asís, bolígrafos con la foto de Acutis, tazas de café con el tema de San Francisco y rosarios de neón.

“Para los residentes, encontrar aparcamiento no es fácil. Pero para los comercios, creo que es positivo que haya tanta gente”, dijo.

Para hacer frente a la afluencia, el ayuntamiento ha creado nuevos aparcamientos fuera del centro de la ciudad y gestiona un servicio de lanzaderas para llevar a la gente a la ciudad.

Riccardo Bacconi, residente en Asís y trabajador de una sucursal bancaria local, dijo que esperaba que los aparcamientos adicionales fueran el legado de la exposición que siguiera facilitando la vida a los lugareños.

Tras salir a correr el sábado por la mañana, Bacconi reconoció que la ciudad vive del turismo y que quien elige vivir aquí tiene que soportarlo.

-----