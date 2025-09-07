Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati.

Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati se convierten en los nuevos santos de la Iglesia católica. Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati.

Ciudad del Vaticano — El papa León XIV declaró el domingo santo al primer milenial de la Iglesia católica, un genio de la computación de 15 años, dando a la próxima generación de católicos un modelo a seguir cercano que usó la tecnología para difundir la fe y ganarse el apodo de “influencer de dios”.

León canonizó a Carlo Acutis, quien falleció en 2006, durante una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro a la que asistieron decenas de miles de personas, muchas de ellas mileniales y parejas con niños pequeños. Durante la primera misa de canonización de su pontificado, León también canonizó a otra figura popular italiana que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

El vaticano dijo que 36 cardenales, 270 obispos y cientos de sacerdotes se habían inscrito para celebrar la misa junto con León en una señal del enorme atractivo de los santos tanto para la jerarquía como para los fieles comunes.

Ambas ceremonias habían sido programadas para principios de este año, pero fueron pospuestas tras la muerte del papa Francisco en abril. Francisco había impulsado fervientemente el caso de la santidad, convencido de que la iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe al tiempo que abordaba las promesas y los peligros de la era digital.

Un corazón y fragmentos de cabello: un vistazo a las reliquias de Carlo Acutis. Decenas de personas han visitado en masa a Asís para entrar a la iglesia Santa María la Mayor, donde yace el santuario y el cuerpo de Carlo Acutis.

Una hora antes de la misa, la plaza de san pedro ya estaba llena de peregrinos, muchos de ellos jóvenes mileniales italianos que habían encontrado en Acutis un modelo a seguir cercano.

“Aprendí de diferentes personas lo que sus profesores, sus maestros dijeron sobre su alegría y la luz que irradiaba”, dijo Leónpoldo Antimi, un romano de 27 años que llegó temprano a la plaza para asegurar un lugar. “Así que para mí, personalmente como italiano, incluso en las redes sociales que se usan tanto, es importante tenerlo como influencer”.

Una vida ordinaria que se volvió extraordinaria

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres en el seno de una familia católica rica, pero no particularmente observante. Se mudaron de nuevo a Milán poco después de su nacimiento y disfrutó de una infancia típica y feliz, aunque marcada por una devoción religiosa cada vez más intensa.

Acutis estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros de programación de nivel universitario incluso cuando era joven. Se ganó el apodo de “influencer de Dios” gracias a su principal legado tecnológico: un sitio web multilingüe que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la iglesia, un proyecto que completó en un momento en que el desarrollo de tales sitios era dominio de profesionales.

Se sabía que Acutis pasaba horas rezando ante la eucaristía cada día. La jerarquía católica ha estado tratando de promover la práctica de la adoración eucarística porque, según las encuestas, la mayoría de los católicos no creen que Cristo esté físicamente presente en las hostias eucarísticas.

Pero Acutis se limitaba a una hora de videojuegos a la semana, aparentemente decidiendo mucho antes que TikTok que las relaciones humanas eran mucho más importantes que las virtuales. Esa disciplina y moderación ha resultado atractiva para la jerarquía católica, que ha hecho sonar la alarma sobre los peligros de la sociedad actual impulsada por la tecnología.

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis enfermó con lo que rápidamente se diagnosticó como leucemia aguda. A los pocos días, estaba muerto. Fue enterrado en Asís, conocida por su asociación con otro santo popular, San Francisco.

Millones acuden en masa a la tumba de Acutis

En los años transcurridos desde su muerte, jóvenes católicos han acudido por millones a Asís, donde pueden ver al joven Acutis a través de una tumba con paredes de cristal, vestido con jeans, zapatillas Nike y una sudadera. Parece como si estuviera durmiendo, y han surgido preguntas sobre cómo su cuerpo estaba tan bien conservado, especialmente porque partes de su corazón incluso han recorrido el mundo como reliquias.

Un santo adolescente: fieles le rezan y se retraran ante la tumba del millennial Carlo Acutis. Los peregrinos han acudido en masa a Asís, una ciudad medieval en la cima de una colina, para venerar a Carlo Acutis, el primer santo millennial, quien será canonizado el 27 de abril.

“Es como si tal vez no pudiera ser tan grande como Carlo, pero puedo cuidarlo y ser como, ‘¿qué haría Carlo?’”, dijo León Kowalsky, un alumno de octavo grado de una escuela de Chicago adjunta a la parroquia del beato Carlo Acutis.

Kowalsky dijo que estaba particularmente emocionado de que su propio tocayo — el papa León — canonizaría al patrón de su escuela. “Es como si todo estuviera mezclado en una sola cosa, así que es una alegría ser parte de esto”, dijo Kowalsky en una entrevista la semana pasada.

Gran parte de la popularidad de Acutis se debe a una campaña concertada del Vaticano para dar a la próxima generación de fieles un nuevo modelo a seguir, un “santo de al lado” que era ordinario pero hizo cosas extraordinarias en la vida. En Acutis, encontraron a un milenial experto en tecnología con el que se podía identificar — el término utilizado para describir a una persona nacida aproximadamente entre 1981 y 1996 que fue la primera generación en alcanzar la edad adulta en el nuevo milenio.

Matthew Schmalz, profesor de estudios religiosos en Holy Cross College en Worcester, Massachusetts, dijo que la canonización de Acutis extiende la tradición eclesial de piedad popular a la era digital.

“Se convierte en un emblema o modelo de cómo los católicos deben abordar y usar el mundo digital: con disciplina y con un enfoque en la espiritualidad católica tradicional que desafía el paso del tiempo”, dijo en un comunicado. “Es un nuevo santo de la sencillez para el panorama digital cada vez más complejo del catolicismo contemporáneo”.