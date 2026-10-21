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¿Quién es Ada Colau, la política y activista española a quien le negaron la entrada a Puerto Rico?

Fue alcaldesa de Barcelona y es la actual candidata a la presidencia del gobierno de España por el Frente Amplio

21 de octubre de 2026 - 12:54 PM

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Ada Colau se disponía a participar en un evento convocado por la Liga de Ciudades de Puerto Rico el 3 y el 4 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. (Agencia EFE)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La activista y política española Ada Colau es una reconocida figura en España no solo por su trayectoria política, que incluye haber sido la alcaldesa de Barcelona por varios años, sino también por sus esfuerzos humanitarios: el pasado año, participó en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, una misión en la que también participó la activista Greta Thunberg.

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En Puerto Rico, su nombre cobró mayor relevancia este miércoles, luego de que se le negara la entrada a Estados Unidos, donde se disponía a participar en un evento convocado por la Liga de Ciudades de Puerto Rico el 3 y el 4 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Te presentamos algunos datos sobre Ada Colau:

  • Nació en 1974 y desde joven se involucró en el activismo social en España. Entre las causas que defendió figuran las protestas contra las guerras y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
  • En 2013, recibió el Premio Ciudadano Europeo del Parlamento Europeo junto a Rafael Mayoral, en representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por su labor en defensa del derecho a una vivienda digna, según Europa Press.
  • En 2015, se convirtió en la primera mujer electa al cargo de alcaldesa de la ciudad de Barcelona, posición que ocupó hasta 2023. Durante su incumbencia, enfrentó temas como la crisis de vivienda, el acceso a la salud, la inmigración, entre otros.
  • También resaltó su manejo de los reclamos por la independencia de Cataluña y su apoyo al Referéndum de Independencia de 2017.
  • Tras ser derrotada en las elecciones municipales de 2023, se retiró del ámbito político para dedicarse al activismo social. En 2025 fue parte de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.
  • El 17 de octubre de 2026 fue presentada como la candidata a la presidencia por el Frente Amplio, una coalición de grupos políticos de izquierda.
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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