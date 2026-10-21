¿Quién es Ada Colau, la política y activista española a quien le negaron la entrada a Puerto Rico?

La activista y política española Ada Colau es una reconocida figura en España no solo por su trayectoria política, que incluye haber sido la alcaldesa de Barcelona por varios años, sino también por sus esfuerzos humanitarios: el pasado año, participó en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza , una misión en la que también participó la activista Greta Thunberg .

En Puerto Rico, su nombre cobró mayor relevancia este miércoles, luego de que se le negara la entrada a Estados Unidos, donde se disponía a participar en un evento convocado por la Liga de Ciudades de Puerto Rico el 3 y el 4 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Te presentamos algunos datos sobre Ada Colau: