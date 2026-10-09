Recuperan dos cuadros de Renoir robados de un museo francés: detienen a seis sospechosos
Las pinturas desaparecidas eran “Retrato de la señora Colonna Romano” y “Joven junto al pozo”
9 de octubre de 2026 - 1:08 PM
9 de octubre de 2026 - 1:08 PM
Se han recuperado dos cuadros de Renoir robados el mes pasado de un museo del sur de Francia y se ha detenido a seis personas, según informaron este viernes las autoridades locales.
El alcalde de la localidad donde se encuentra el Museo Renoir, Bryan Masson, emitió un comunicado en el que elogiaba a los investigadores que localizaron los cuadros y a los sospechosos. El comunicado no ofrecía más detalles sobre cómo lo habían conseguido.
La fiscalía regional y la policía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El alcalde anunció una rueda de prensa para más tarde este viernes.
Los ladrones cortaron una valla, entraron por una ventana y, en un primer momento, se llevaron cuatro valiosos cuadros de Renoir en el robo del mes pasado, pero abandonaron dos de las obras de arte mientras huían, según informaron las autoridades. Los investigadores han puesto en marcha una búsqueda a nivel nacional para localizar a los autores.
La operación duró menos de tres minutos y tuvo como objetivo las obras más valiosas del Museo Renoir, situado en la localidad de Cagnes-sur-Mer, según informó la fiscalía regional.
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