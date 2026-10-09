Recuperan dos cuadros de Renoir robados de un museo francés: detienen a seis sospechosos

1 / 6 | Francia en las calles: estudiantes alzan la voz contra recortes. Las protestas estudiantiles reunieron en París y otras grandes ciudades francesas a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación y contra los recortes en el sector público, en un momento en el que el Gobierno francés está bajo presión ante la desconfianza de los mercados. - Edgar Sapiña Manchado