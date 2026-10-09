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Recuperan dos cuadros de Renoir robados de un museo francés: detienen a seis sospechosos

Las pinturas desaparecidas eran “Retrato de la señora Colonna Romano” y “Joven junto al pozo”

9 de octubre de 2026 - 1:08 PM

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Imagen de la entrada del Museo Renoir tras el robo de cuatro valiosas pinturas de Renoir, en Cagnes-sur-Mer. (Philippe Magoni)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Se han recuperado dos cuadros de Renoir robados el mes pasado de un museo del sur de Francia y se ha detenido a seis personas, según informaron este viernes las autoridades locales.

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El alcalde de la localidad donde se encuentra el Museo Renoir, Bryan Masson, emitió un comunicado en el que elogiaba a los investigadores que localizaron los cuadros y a los sospechosos. El comunicado no ofrecía más detalles sobre cómo lo habían conseguido.

La fiscalía regional y la policía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El alcalde anunció una rueda de prensa para más tarde este viernes.

Las dos pinturas desaparecidas eran “Retrato de la señora Colonna Romano” y “Joven junto al pozo”.

Las protestas estudiantiles reunieron en París y otras grandes ciudades francesas a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación y contra los recortes en el sector público, en un momento en el que el Gobierno francés está bajo presión ante la desconfianza de los mercados. El sindicato CGT, el segundo en número de afiliados en Francia, estimó que al menos 260,000 manifestantes habían salido a las calles en las principales ciudades francesas.Desde mediados de septiembre hasta principios de octubre, se han registrado durante las revueltas más de 600 policías y algo más de 200 estudiantes heridos y más de 5,000 arrestos en todo el país.
1 / 6 | Francia en las calles: estudiantes alzan la voz contra recortes. Las protestas estudiantiles reunieron en París y otras grandes ciudades francesas a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación y contra los recortes en el sector público, en un momento en el que el Gobierno francés está bajo presión ante la desconfianza de los mercados. - Edgar Sapiña Manchado

Los ladrones cortaron una valla, entraron por una ventana y, en un primer momento, se llevaron cuatro valiosos cuadros de Renoir en el robo del mes pasado, pero abandonaron dos de las obras de arte mientras huían, según informaron las autoridades. Los investigadores han puesto en marcha una búsqueda a nivel nacional para localizar a los autores.

La operación duró menos de tres minutos y tuvo como objetivo las obras más valiosas del Museo Renoir, situado en la localidad de Cagnes-sur-Mer, según informó la fiscalía regional.

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