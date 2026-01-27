Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

República Dominicana reporta rescate de 20 mujeres explotadas sexualmente

Cuatro sospechosos fueron arrestados durante un allanamiento

27 de enero de 2026 - 7:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miembros de la Policía dominicana vigilan los barrios de Capotillo y Cristo Rey, en Santo Domingo. (EFE)
Entre las víctimas había dominicanas, colombianas y haitianas, indicó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.
Por AFP
Agencia de noticias

La fiscalía dominicana informó el martes del rescate de 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en un club nocturno de un turístico balneario de Puerto Plata.

RELACIONADAS

Entre las víctimas había dominicanas, colombianas y haitianas, indicó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Las autoridades condujeron allanamientos en un club nocturno, un hotel y otro edificio en Puerto Plata (norte), donde arrestaron a cuatro sospechosos. Una quinta mujer está prófuga.

“Eran explotadas sexualmente en un centro de diversión nocturno”, señaló el MP. Las “mantenían bajo coacción y con las salidas limitadas, mientras las obligaban a realizar bailes privados para clientes, a cambio de tarifas que cobraban directamente los administradores de los negocios”, añadió.

Se incautaron una escopeta, munición y más de 40,000 dólares en efectivo, una parte en pesos dominicanos. También joyas, equipos electrónicos y dos vehículos.

La trata de personas es un delito común en República Dominicana, sobre todo en las zonas de mucho turismo.

Un informe sobre trata de personas de Estados Unidos identificó a 136 víctimas en República Dominicana en 2024, últimas cifras disponibles. Del total, 123 fueron explotadas sexualmente, incluidas 12 niñas.

Tags
Breaking NewsRepública DominicanaTrata humana
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: