2 de octubre de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rescatistas indonesios dicen que no hay señales de vida en escuela que colapsó

Cinco sobrevivientes fueron sacados del derrumbe el miércoles

2 de octubre de 2025 - 7:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades de rescate de Indonesia tomaron el jueves la difícil decisión de comenzar a utilizar maquinaria pesada para mover grandes secciones de una escuela derrumbada, sin más señales de vida debajo de los escombros y casi 60 estudiantes adolescentes aún desaparecidos. (Trisnadi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Yakarta - Los equipos de rescate desplegados en el internado que el lunes se derrumbó en Indonesia, dejando al menos cinco muertos, dijeron este jueves que no hay señales de vida humana bajo los escombros del edificio, donde se cree que hay decenas de jóvenes atrapados.

RELACIONADAS

“Declaramos que, utilizando equipo sofisticado, incluidos drones térmicos, no encontramos, científicamente, señales de vida”, declaró el director de la agencia de rescates indonesia (Basarnas), Suharyanto, antes de indicar que la noche del miércoles la zona fue desalojada con vistas a facilitar la escucha de indicios de supervivientes.

Los rescatistas pudieron rescatar anoche a cinco supervivientes entre los restos del centro en ruinas y recuperaron dos cadáveres.

Los equipos acordaron este jueves con “representantes” de las familias afectadas “pasar a la siguiente fase” e iniciar tareas de búsqueda y evacuación que conllevan el uso de maquinaria pesada, evitada hasta ahora por el riesgo que conlleva para la seguridad de potenciales supervivientes.

Según las autoridades, la aceleración de las operaciones, en las que trabajan más de 300 rescatistas, se produce a petición de las familias que no tienen noticias de sus allegados tres días después de la caída del edificio.

El internado de estudios islámicos Al-Khoziny, situado en la regencia de Sidoarjo, en el este de la isla de Java -la más poblada del vasto archipiélago-, sufrió un derrumbe de sus plantas superiores el lunes, mientras un grupo de operarios vertía cemento en el edificio como parte de unas obras.

Basarnas contabiliza este jueves cinco fallecidos y 59 desaparecidos, en contraste con los 91 reportados la víspera, y justifica el baile de cifras por errores en las listas o supervivientes que no habían notificado a las autoridades.

Tres de las víctimas mortales tenían entre 13 y 34 años, si bien no se han precisado las edades de los dos últimos fallecidos.

Los rescatistas han evacuado a una veintena de personas del edifico en ruinas, mientras que alrededor de un centenar pudieron salir por su propio pie del inmueble.

El internado derrumbado acogía a menores de 20 años con un currículum educativo centrado principalmente en estudios islámicos, en el país con más musulmanes del mundo.

Tags
IndonesiaRescatesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
