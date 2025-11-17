Seis personas mueren luego de que un desprendimiento de tierra sepultara un autobús en Vietnam

Hanoi, Vietnam - Un desprendimiento de tierras sepultó un autobús de pasajeros en un traicionero puerto de montaña en Vietnam, matando a seis personas e hiriendo a otras 19, mientras se pronosticaban más lluvias torrenciales para esta semana.

La tierra y las rocas se desplomaron sobre el autobús a última hora del domingo, cuando atravesaba el paso de Khanh Le, en el altiplano central, informaron los medios de comunicación estatales. El sinuoso tramo de 33 kilómetros tallado en las escarpadas laderas de las montañas es pintoresco y popular entre los turistas, pero propenso a los corrimientos de tierra en la estación lluviosa.

El desprendimiento aplastó la parte delantera del autobús, dejando atrapados a muchos pasajeros. Los equipos de rescate lucharon durante horas para llegar al lugar de los hechos, ya que las fuertes lluvias también habían provocado corrimientos de tierra a ambos lados del paso, cortando el acceso. Los equipos de rescate no pudieron llegar al autobús hasta pasada la medianoche, según los medios de comunicación estatales.

El autobús transportaba a 32 personas procedentes de la capital financiera de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh, y viajaba desde Da Lat, en el altiplano central de Vietnam, a la ciudad costera de Nha Trang.

Los pasajeros heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Los medios de comunicación estatales dijeron que dos de los cadáveres seguían atrapados bajo los escombros, ya que el terreno traicionero dificultó las labores.

Lluvias torrenciales azotan el centro de Vietnam, que antes se vio duramente afectado por el tifón Kalmaegi. Se espera que las precipitaciones hasta el miércoles alcancen los 30-60 centímetros (12-24 pulgadas) en algunas partes del centro de Vietnam, con algunas zonas que probablemente superen los 85 centímetros (33 pulgadas).

Las fuertes lluvias provocaron el domingo inundaciones y corrimientos de tierra en zonas montañosas de la ciudad de Hue, bloqueando una importante autopista que va del norte al sur de Vietnam e incomunicando varios pueblos. La antigua capital imperial ya ha sufrido inundaciones históricas este año.

Vietnam es uno de los países más propensos a las inundaciones del mundo, y casi la mitad de su población vive en zonas de alto riesgo. Los científicos advierten de que el calentamiento del clima está intensificando las tormentas y las precipitaciones en todo el sudeste asiático, lo que hace que las inundaciones y los corrimientos de tierra sean cada vez más destructivos y frecuentes.

