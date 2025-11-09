Sobrevivientes del Kristallnacht conmemoran el 87 aniversario de los disturbios nazis

Jerusalén - Walter Bingham tenía 14 años cuando los nazis saquearon comercios y lugares de culto judíos en toda Alemania y Austria en lo que se conoció como Kristallnacht, o la “Noche de los cristales rotos”.

Bingham forma parte del reducido número de supervivientes del Holocausto que conmemoran el 87 aniversario de la Noche de los Cristales el domingo, en un momento en el que el antisemitismo va en aumento, especialmente tras la guerra entre Israel y Hamás.

El atentado del 9 de noviembre de 1938 fue un duro punto de inflexión en la escalada de persecución que condujo a la matanza de 6 millones de judíos europeos a manos de los nazis y sus partidarios durante el Holocausto.

Los recientes atentados contra símbolos judíos en todo el mundo, como sinagogas en Australia y equipos deportivos israelíes en Europa, entre otros, preocupan a los supervivientes.

“Vivimos en una época equivalente a 1938, en la que se queman sinagogas y se ataca a la gente por la calle”, dijo Bingham, que ahora tiene 101 años.

Durante los disturbios de la Kristallnacht, los nazis mataron al menos a 91 personas, destrozaron 7,500 comercios judíos e incendiaron más de 1,400 sinagogas, según el memorial del Holocausto Yad Vashem de Israel.

Hasta 30.000 hombres judíos fueron arrestados, muchos llevados a campos de concentración como Dachau o Buchenwald. Cientos más murieron por malos tratos o se suicidaron en los campos, años antes de que comenzaran las deportaciones masivas oficiales.

Sinagogas en llamas, multitudes violentas en las calles

Bingham y otros dos supervivientes de la Kristallnacht compartieron recuerdos de la destrucción durante una entrevista concedida la semana pasada a Associated Press en la Gran Sinagoga de Jerusalén, donde la luz se filtraba a través de las vidrieras de una de las sinagogas más ornamentadas de Israel. Los supervivientes, que suelen dar testimonio en la Marcha de los Vivos que se celebra anualmente en el lugar donde se encontraba Auschwitz, consideraron que el lugar simbolizaba el florecimiento de los lugares de culto judíos a pesar del Holocausto.

Aunque a veces le falla la memoria como centenario que es, Bingham afirma que puede recordar cada detalle de las secuelas del atentado de la Kristallnacht de hace 87 años.

La mañana siguiente a los disturbios se dirigía a la escuela en Mannheim, al sur de Fráncfort. Cuando llegó a la sinagoga donde impartía sus clases, era una ruina humeante. Vio cómo los bomberos dejaban arder la sinagoga mientras rociaban los edificios vecinos para evitar que el fuego se propagara.

Meses más tarde fue trasladado de Alemania a Inglaterra en un Kindertransport, uno de los casi 10,000 niños de la Europa ocupada por los nazis puestos a salvo por la misión de rescate británica de 1938-1939. El padre de Bingham ya había sido deportado a Polonia, donde moriría en el gueto de Varsovia, y Bingham nunca volvió a ver a su madre.

“No creo que el antisemitismo desaparezca nunca del todo, porque es la panacea de todos los males del mundo”, dijo Bingham. Pero cree que educar a las generaciones más jóvenes puede ayudar a combatir la intolerancia, incluso con la ola de populismo de derechas que recorre el mundo.

George Shefi está de acuerdo. Este superviviente del Holocausto de 94 años ha hablado a más de 12,000 estudiantes en Alemania y otros países, compartiendo su experiencia del antisemitismo cuando era niño en Berlín: los bancos pintados de amarillo donde se permitía sentarse a los judíos, y el caos de la Kristallnacht cuando, siendo un niño de segundo grado, no se le permitió salir de casa durante tres días.

Cuando por fin se aventuró a salir, vio multitudes que intimidaban a los que limpiaban la destrucción de los negocios judíos y la sinagoga. Poco después viajó solo a Inglaterra en un Kindertransport. Shefi dice que nunca volvió a ver a su madre, que pereció en el campo de concentración de Auschwitz.

Su mensaje es que las generaciones más jóvenes de alemanes no son responsables de los pecados de sus abuelos, pero sí de asegurarse de que no se repitan.

El Holocausto estuvo precedido por más de seis años de adoctrinamiento, incluidas las cada vez más duras Leyes de Nuremberg contra los judíos, señaló Shefi, un periodo en el que la gente podía ver la marcha hacia el antisemitismo e intentar detenerla. Su mensaje ha resonado, dijo, entre los estudiantes que quieren mirar hacia adelante y aplicar las lecciones de la historia a su vida cotidiana.

Paul Alexander, de 87 años, tenía menos de un año durante la Kristallnacht. Semanas después, sus padres lo enviaron en un Kindertransport a Inglaterra, donde pasó un tiempo en un hogar para niños antes de reunirse con sus padres en septiembre de 1942, uno de los pocos niños que lo consiguieron.

“Fue a causa de la Kristallnacht (...) que el pueblo judío de Inglaterra decidió que debía salvar a los judíos, a las familias de Alemania y sacarlos de allí lo antes posible”, dijo Alexander.

“Me enviaron en el Kindertransport en julio de 1939, exactamente seis semanas antes de que estallara la guerra”, añadió. “Así que fue gracias a la Kristallnacht que tuve la suerte y la fortuna de escapar de la Alemania nazi”.

Aumenta la preocupación por el antisemitismo

Los ataques antisemitas han aumentado drásticamente desde que comenzó la guerra en Gaza, aunque las cifras disminuyeron ligeramente el año pasado desde el pico alcanzado inmediatamente después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según un informe anual sobre el antisemitismo mundial de la Universidad de Tel Aviv publicado a principios de este año.

Bingham dice que se siente como si estuviera viviendo de nuevo los acontecimientos de la Alemania de los años 30, pero hay una diferencia.

“En aquellos días, la mentalidad judía era apologética”, dijo. “Por favor, no me hagas nada, yo no te haré nada”.

“Hoy tenemos, gracias a Dios, el Estado de Israel, un Estado muy fuerte”, dijo. “Y aunque el antisemitismo sigue aumentando, lo único que no ocurrirá será un Holocausto, porque el Estado se encargará” de que eso no ocurra.

Bingham pasó los años de la guerra con un grupo de jóvenes judíos en un castillo abandonado de Gales, luego se unió al ejército británico, sirviendo como conductor de ambulancias y como oficial de inteligencia que interrogó a altos líderes nazis después de su captura. En la actualidad, sigue colaborando en la radio y en sitios web de noticias israelíes, y ostenta el récord Guinness de periodista en activo de mayor edad desde 2021.

Quedan aproximadamente 200,000 supervivientes judíos del Holocausto, pero se espera que el 70% fallezca en la próxima década. Esto hace que sus testimonios y experiencias sean aún más importantes para transmitir a las generaciones más jóvenes las lecciones sobre cómo actuar contra el antisemitismo, afirmaron los supervivientes.