3 de noviembre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sorprendente hallazgo: hotel abandonado en China escondía una colección de autos de lujo

Un creador de contenido en Youtube dio con el lugar exacto de “la cafetería de los ricos”

3 de noviembre de 2025 - 9:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hotel en cuestión, conocido como “la cafetería de los ricos”, fue inaugurado en 1992 con más de 550 habitaciones y, con el paso del tiempo, en 2016, llegó a convertirse en el primer hotel cinco estrellas de Macao. (Captura de pantalla/La Nación GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un creador de contenido cuyo canal de YouTube se llama Exploring the Unbeaten Path se dedica a recorrer lugares abandonados en distintas partes del mundo. En una nueva aventura viajó a Macao, una región administrativa especial situada en la costa sur de la China continental y reconocida como la capital del entretenimiento asiático, con el objetivo de encontrar más autos clásicos abandonados.

En esta ocasión, la colección de vehículos se encontraba dentro de un hotel cinco estrellas con casino completamente abandonado. Para dar con el lugar exacto, el explorador y su acompañante recorrieron la zona durante varios días, guiándose por indicios. Finalmente, tras una intensa búsqueda, lograron ubicar el imponente edificio.

El hotel en cuestión, conocido como “la cafetería de los ricos”, fue inaugurado en 1992 con más de 550 habitaciones y, con el paso del tiempo, en 2016, llegó a convertirse en el primer hotel cinco estrellas de Macao.

Sin embargo, fue cerrado por el Gobierno debido a reconstrucciones ilegales y una presunta nula seguridad en caso de incendios. De hecho, hay rumores de violencia armada, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos, según el investigador.

Durante casi una década el hotel estuvo en silencio, sin renovaciones y sin abrir. Incluso, pocos son los que saben qué hay en su interior.

Hummer H2 Strecht Limo

Durante la recorrida, el primer hallazgo fue una Hummer H2 Stretch Limo, una versión limusina del SUV todoterreno fabricado por Hummer entre 2002 y 2009. Para transformarlo en limusina, un taller especializado corta el vehículo por la mitad y extiende el chasis para incorporar una sección adicional destinada a los pasajeros.

Hummer H2 Stretch Limo
Hummer H2 Stretch Limo (Captura de pantalla/La Nación GDA)

Esta unidad tenía la puerta trasera abierta, lo que les permitió ingresar al interior y registrar su estado.

Rolls Royce Phantom

A pocos pasos del Hummer, se toparon con varios vehículos completamente vandalizados —con los vidrios rotos y hasta con grafitis—. Entre ellos destacaban al menos dos Rolls-Royce Phantom, unidades del lujo extremo que, cubiertos de polvo y con partes dañadas, contrastaban con su pasado de exclusividad.

Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce Phantom (Captura de pantalla/La Nación GDA)

Estos modelos también contaban con sus puertas abiertas, por lo que pudieron visualizar el estado interior del mismo.

Mercedes-Benz Clase S

Durante el recorrido también encontraron otros vehículos de alta gama, entre ellos un Mercedes-Benz Clase S cubierto de tierra, que destacaba entre los restos por su imponente presencia y por ser uno de los sedanes más lujosos de la industria.

Mercedes-Benz Clase S
Mercedes-Benz Clase S (Captura de pantalla/La Nación GDA)

Minivans de Toyota

En mayor cantidad, los exploradores se encontraron en fila varias vans de Toyota en distintos estados de abandono. Entre ellas se distinguían modelos como la Toyota Alphard y la Toyota Vellfire, minivanes de lujo muy populares en el mercado asiático.

Más autos: audis y una limusina

Al finalizar su recorrida por el hotel de lujo encontraron un estacionamiento subterráneo donde encontraron diversas reliquias: un Audi A5 Coupé, un Dodge Charger y otro Dodge Charger Limousine Extended.

Breaking NewsChina Autos de lujo
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
