Subastarán en Inglaterra un búnker de la Guerra Fría por $26,740

Londres— Es una propiedad histórica inglesa única que podría ser perfecta para un preparacionista del fin del mundo. De hecho, fue construido para sobrevivir a una explosión nuclear.

Un búnker de la era de la Guerra Fría saldrá a subasta a finales de este mes en la zona de bristol, en el oeste de inglaterra, con una puja inicial baja de £20,000 ($26,740).

La entrada se encuentra en medio de lo que parecen zarzas de mora en una ladera en el pueblo de hallen con vista a campos de cultivo y la desembocadura del río Severn. pero no espere una vista desde la cámara subterránea.

El búnker es uno de los aproximadamente 1,500 refugios construidos en todo el Reino Unido para el Royal Observer Corps, una organización de defensa civil, para monitorear de forma segura las ondas expansivas y la lluvia radiactiva de los ataques nucleares que nunca llegaron.

In this photo provided by David Plaister Ltd, the outside of a Cold War era bunker is seen in Bristol, England, Aug. 1, 2025. (David Plaister Ltd via AP) (The Associated Press)

La mayoría ahora están vacíos, aunque ocasionalmente se revenden desde que fueron retirados de servicio y vendidos al público en la década de 1990.

El año pasado, un búnker cotizado por un mínimo de £15,000 ($20,000) se vendió en una subasta por £48,000 ($64,000) en el parque nacional yorkshire dales, en el norte de inglaterra. los compradores luego presentaron planes para convertirlo en una atracción turística.

Desde el exterior, las reliquias son más una monstruosidad que una maravilla arquitectónica: solo un par de escalones y un bloque de concreto con una cadena que asegura la entrada. en el interior, tampoco hay mucho que ver.

Los redactores de los materiales promocionales tuvieron que profundizar para pulir los cuartos monótonos, estrechos y aislados.

“Ideal para aquellos con un gusto único por las reliquias históricas y las raras oportunidades de inversión”, dice el listado de david plaister ltd. auctions.

Un plano de planta muestra la habitación uno, la única habitación, y la describe como una “habitación subterránea discretamente integrada, perfecta como bodega privada, habitación segura o área de servicios públicos segura”.

In this photo provided by David Plaister Ltd, the inside of a Cold War era bunker is seen in Bristol, England, Aug. 1, 2025. (David Plaister Ltd via AP) (The Associated Press)

Es un espacio espartano de 11.8 metros cuadrados con pintura descascarada, un piso manchado, algunos estantes, una pequeña superficie tipo escritorio contra la pared, dos sillas de plástico y un solo armazón de cama de metal sin colchón.

Hay un pequeño pasillo donde una escalera desciende desde la escotilla de arriba y un pequeño espacio marcado como un inodoro que las fotos revelan que contiene un inodoro químico crudo.

La propiedad se vendió por última vez en 1995 por £95,000, pero eso incluía el terreno donde vive el propietario, dijo sophie thorne, quien está coordinando la subasta del 25 de septiembre.

El búnker se está dividiendo de la propiedad más grande y se venderá por separado. el propietario, que se queda quieto, nunca ha tenido que refugiarse en el búnker.