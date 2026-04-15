Rector interino del recinto de Mayagüez de la UPR asegura que atenderá reclamos de estudiantes

El rector interino del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz Muñoz, indicó que acordó crear un comité de diálogo para atender los reclamos estudiantiles que llevaron a que decretaran una manifestación indefinida que mantiene a alumnos en los portones.

El comité tendrá representación de estudiantes, empleados docentes y no docentes, y su objetivo es “alcanzar acuerdos que permitan la continuidad de las labores académicas y administrativas”.

“Reconocemos que este es un momento de inquietud para muchos estudiantes. Nuestra prioridad ha sido mantener canales de comunicación abiertos, escuchar sus preocupaciones y atenderlas mediante el diálogo respetuoso, en el que el estudiantado pueda comunicar sus planteamientos y recomendaciones para el funcionamiento efectivo de las labores académicas y administrativas”, sostuvo Muñoz Muñoz, en declaraciones escritas.

Los alumnos del RUM decretaron el lunes una manifestación indefinida sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, las renuncias o destituciones de la presidenta universitaria,Zayira Jordán Conde, y del rector interino mayagüezano en o antes del próximo 1 de mayo.

PUBLICIDAD

Miguel Muñoz Muñoz, rector interino del recinto de Mayagüez (Xavier Araújo)

Muñoz Muñoz ofreció entrevistas el martes en radio y televisión y no descartó opciones, como el uso de la Uniformada, para garantizar el acceso al recinto. No estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día, si no que respondió a preguntas por escrito.

El rector interino llegó al cargo a finales de marzo, tras la destitución del ahora exrector Agustín Rullán Toro. Muñoz Muñoz aseguró que desde entonces ha tenido reuniones con grupos estudiantiles y ayer, martes, se reunió con representantes de los consejos estudiantiles de Ingeniería, Ciencias Agrícolas, Artes y Ciencias, y Administración de Empresas, así como con el Consejo de Estudios Graduados.

“Continuaremos propiciando espacios de encuentro y evaluando alternativas que permitan atender estos planteamientos sin afectar el acceso a la educación ni el funcionamiento esencial del Recinto”, señaló.

Muñoz Muñoz sostuvo que la administración del recinto labora para minimizar el impacto en el calendario académico por las interrupciones en las labores.

Criticó que, a causa de la manifestación indefinida, el acceso al recinto desde el martes ha sido limitado.

“En momentos específicos, se ha permitido el acceso controlado y previamente coordinado a grupos particulares, principalmente para atender gestiones académicas, investigativas, deportivas o administrativas puntuales. No obstante, este acceso limitado no constituye una apertura general del campus ni la reanudación regular de las clases presenciales, que no han podido ofrecerse de forma consistente bajo estas condiciones”, expuso el rector interino, en un comunicado de prensa el miércoles.

El estudiantado del recinto de Mayagüez ya había decretado un paro de 72 horas la semana pasada, al cual sumaron otro de 24 horas este lunes. Anteriormente, también realizaron un paro de 72 horas previo a la Semana Santa.

PUBLICIDAD

Además de las salidas de Jordán Conde y Muñoz Muñoz, los estudiantes también reclaman, según la moción aprobada en asamblea extraordinaria, que se restablezca la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que sea basaba en el 9.6% de los ingresos del Fondo General de años anteriores.

¿Por qué los estudiantes de la UPR en Río Piedras están en paro? Estos son sus reclamos Las manifestaciones en este y otros recintos se decretaron en rechazo a gestiones que ha encaminado la administración de Zayira Jordán Conde.

“La instalación inmediata de un rector o rectora en propiedad que le brinde confianza a la comunidad universitaria de una manera constatable a través del Comité de Búsqueda y Consulta” y “que no se considere o procese como criminal a quienes nos encontramos en pie de lucha, ni se demande en carácter civil a los manifestantes” figuran, igualmente, entre los reclamos de los alumnos.

La presidenta de la UPR se reunió la semana pasada con representantes de la mayoría de los Consejos Generales de Estudiantes, pero no ha emitido expresiones públicas luego que se decretó la manifestación indefinida en el RUM.