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Rector interino del recinto de Mayagüez de la UPR asegura que atenderá reclamos de estudiantes

“Es un momento de inquietud para muchos estudiantes”, expresó Miguel Muñoz Muñoz

15 de abril de 2026 - 3:30 PM

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Estudiantes del RUM decretaron este lunes una manifestación indefinida sujeta a una serie de reclamos. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El rector interino del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz Muñoz, indicó que acordó crear un comité de diálogo para atender los reclamos estudiantiles que llevaron a que decretaran una manifestación indefinida que mantiene a alumnos en los portones.

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El comité tendrá representación de estudiantes, empleados docentes y no docentes, y su objetivo es “alcanzar acuerdos que permitan la continuidad de las labores académicas y administrativas”.

“Reconocemos que este es un momento de inquietud para muchos estudiantes. Nuestra prioridad ha sido mantener canales de comunicación abiertos, escuchar sus preocupaciones y atenderlas mediante el diálogo respetuoso, en el que el estudiantado pueda comunicar sus planteamientos y recomendaciones para el funcionamiento efectivo de las labores académicas y administrativas”, sostuvo Muñoz Muñoz, en declaraciones escritas.

Los alumnos del RUM decretaron el lunes una manifestación indefinida sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, las renuncias o destituciones de la presidenta universitaria,Zayira Jordán Conde, y del rector interino mayagüezano en o antes del próximo 1 de mayo.

Miguel Muñoz Muñoz, rector interino del recinto de Mayagüez
Miguel Muñoz Muñoz, rector interino del recinto de Mayagüez (Xavier Araújo)

Muñoz Muñoz ofreció entrevistas el martes en radio y televisión y no descartó opciones, como el uso de la Uniformada, para garantizar el acceso al recinto. No estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día, si no que respondió a preguntas por escrito.

El rector interino llegó al cargo a finales de marzo, tras la destitución del ahora exrector Agustín Rullán Toro. Muñoz Muñoz aseguró que desde entonces ha tenido reuniones con grupos estudiantiles y ayer, martes, se reunió con representantes de los consejos estudiantiles de Ingeniería, Ciencias Agrícolas, Artes y Ciencias, y Administración de Empresas, así como con el Consejo de Estudios Graduados.

“Continuaremos propiciando espacios de encuentro y evaluando alternativas que permitan atender estos planteamientos sin afectar el acceso a la educación ni el funcionamiento esencial del Recinto”, señaló.

Muñoz Muñoz sostuvo que la administración del recinto labora para minimizar el impacto en el calendario académico por las interrupciones en las labores.

Criticó que, a causa de la manifestación indefinida, el acceso al recinto desde el martes ha sido limitado.

“En momentos específicos, se ha permitido el acceso controlado y previamente coordinado a grupos particulares, principalmente para atender gestiones académicas, investigativas, deportivas o administrativas puntuales. No obstante, este acceso limitado no constituye una apertura general del campus ni la reanudación regular de las clases presenciales, que no han podido ofrecerse de forma consistente bajo estas condiciones”, expuso el rector interino, en un comunicado de prensa el miércoles.

El estudiantado del recinto de Mayagüez ya había decretado un paro de 72 horas la semana pasada, al cual sumaron otro de 24 horas este lunes. Anteriormente, también realizaron un paro de 72 horas previo a la Semana Santa.

Además de las salidas de Jordán Conde y Muñoz Muñoz, los estudiantes también reclaman, según la moción aprobada en asamblea extraordinaria, que se restablezca la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que sea basaba en el 9.6% de los ingresos del Fondo General de años anteriores.

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Las manifestaciones en este y otros recintos se decretaron en rechazo a gestiones que ha encaminado la administración de Zayira Jordán Conde.

“La instalación inmediata de un rector o rectora en propiedad que le brinde confianza a la comunidad universitaria de una manera constatable a través del Comité de Búsqueda y Consulta” y “que no se considere o procese como criminal a quienes nos encontramos en pie de lucha, ni se demande en carácter civil a los manifestantes” figuran, igualmente, entre los reclamos de los alumnos.

La presidenta de la UPR se reunió la semana pasada con representantes de la mayoría de los Consejos Generales de Estudiantes, pero no ha emitido expresiones públicas luego que se decretó la manifestación indefinida en el RUM.

“La administración del Recinto Universitario de Mayagüez atiende los reclamos estudiantiles con responsabilidad y dentro de los procesos institucionales”, manifestó el rector interino.

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Universidad de Puerto RicoUPRUPR en MayagüezRecinto Universitario de MayagüezZayira Jordán Conde
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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