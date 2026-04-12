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Fundación frena entrega de becas a estudiantes del RUM por destitución de rectores en la UPR

La Fundación Ceiba atribuyó la determinación de suspender su programa por la inestabilidad del sistema universitario

12 de abril de 2026 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los nueve estudiantes ya becados por la Fundación Ceiba no se verán afectados por la suspensión. (Jorge A Ramirez Portela)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una organización filantrópica que ha destinado millones de dólares para invertir en estudiantes y proyectos universitarios anunció que suspenderá la entrega de ayudas económicas para estudiantes que ingresarían al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) el próximo año académico debido a la inestabilidad administrativa causada por la destitución del ahora exrector Agustín Rullán Toro.

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El fundador de la Fundación Ceiba, el doctor Fernando Colón Osorio, indicó que la junta de directores de la entidad tomó la decisión luego que se desmantelara el equipo de trabajo que fungía como su contacto en la institución académica.

“Decidimos que, dada la inestabilidad de la Universidad de Puerto Rico en este momento, no era correcto seguir invirtiendo en la Universidad”, expuso Colón Osorio, en entrevista telefónica.

De inmediato, no fue posible obtener una reacción de la administración universitaria.

Fundación Ceiba ha establecido tres iniciativas en el recinto mayagüezano: un fondo inicial de $1.3 millones en becas para estudiantes de ingeniería y administración de empresas, otro fondo de unos $2 millones para el desarrollo de una cátedra dotal que combine la ingeniería con el desarrollo de empresas y un tercer fondo de inversión para la creación de compañías basadas en conocimiento creado en el RUM.

Todo esto fue basado en una confianza que yo tenía con un equipo de trabajo en Mayagüez y, de repente, a ese grupo de trabajo me lo eliminan. No sé por qué. Yo intenté comunicarme con el secretario de Educación, con la Junta de Gobierno, con la presidenta de la Universidad, y todo lo que oí fue que era por cuestiones de lealtad, no de competencia”, sostuvo el egresado del RUM.

“Si tú miras todo lo que ha hecho el rector en Mayagüez, es increíble. Yo he trabajado cerca de siete años creando esta visión, estas inversiones, y me quedé pasmado”, añadió.

Fundación Ceiba destinó $500,000 para invertir en el RUM este año, dinero que incluye las becas vigentes y el financiamiento de proyectos de investigación de profesores.

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La Fundación Ceiba fue fundada por el Dr. Fernando Colón Osorio, egresado del RUM.

Rullán Toro fue uno de cinco rectores de la UPR destituidos a finales de marzo, a petición de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde. Además del rector mayagüezano, la Junta de Gobierno confirmó las salidas de la rectora de Río Piedras, Angélica Varela Llavona; la rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González; el rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; y la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera, las cuales entraron en vigor el 27 de marzo.

A pesar de los reclamos de diversos sectores de la comunidad universitaria por conocer las razones para las destituciones, Jordán Conde ha insistido que se trata de puestos de confianza y son de “libre remoción”.

Actualmente, funge como rector interino del RUM el doctor Miguel Muñoz Muñoz.

“Como fundación dedicada a crear oportunidades para estudiantes de bajos recursos y a impulsar el desarrollo de la isla a través de la educación y la innovación, creemos que el sistema de la UPR debería recibir más financiamiento, no menos. Nos preocupa que nuestros estudiantes no reciban el apoyo suficiente si se implementan los planes para una reducción aún mayor de fondos. Por esta razón, entre otras, suspendemos la beca para los estudiantes de nuevo ingreso”, lee una notificación publicada en la página web de la fundación.

Agustín Rullán Toro fue uno de cinco rectores destituidos de sus cargos en la UPR.
Agustín Rullán Toro fue uno de cinco rectores destituidos de sus cargos en la UPR. (Jorge A Ramirez Portela)

La organización aún no había seleccionado a los jóvenes que estaría becando en su cuarta generación, pero más de 350 estudiantes fueron orientados en sus escuelas alrededor de la isla, precisó el representante de Fundación Ceiba en Puerto Rico, Teodoro Rivera Méndez.

La decisión de congelar la entrega de becas no aplica a los nueve estudiantes becados por Fundación Ceiba que ya están matriculados en la institución, destacó Colón Osorio. Tampoco se perjudicarán los dos proyectos de investigación que apoyan.

“Seguimos con el compromiso, ese dinero se lo vamos a dar. La pregunta es, ¿se lo doy a Mayagüez para que se lo dé a los estudiantes y me cobren un por ciento, o se lo doy directamente a los estudiantes? Probablemente, lo que vamos a hacer es dárselo directamente a los estudiantes“, indicó Colón Osorio.

Cada beca tiene un valor de unos $150,000, pues cubre todos los gastos de matrícula, hospedaje y materiales educativos, entre otros, por cinco años. Va de la mano con un programa de acompañamiento, mediante el cual los jóvenes reciben tutorías, charlas y hasta cursos de educación financiera.

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La joven se convirtió en la primera recipiente de la beca "Give Back", valorada en $150,000, cubrirá todos sus gastos de matrícula, hospedaje, libros, computadoras y le brindará un estipendio mensual.

Rivera Méndez detalló que, en sus primeros tres ciclos, fueron seleccionados tres alumnos cada año.

Las becas de Fundación Ceiba se otorgan a jóvenes de escuelas públicas que sean admitidos a programas académicos de Ingeniería o Administración de Empresas del RUM y que tengan necesidad económica. Las solicitudes son evaluadas por un comité que toma en cuenta las aptitudes académicas del joven, así como su labor comunitaria y su compromiso con Puerto Rico, explicó Rivera Méndez.

Colón Osorio lamentó el impacto negativo que los vaivenes administrativos tienen sobre la UPR y sus estudiantes, al destacar que esto incide directamente en las dificultades de la institución para atraer financiamiento externo.

“A mí, me sorprende que yo sea una de las personas que más dinero ha dado a la Universidad porque yo no soy nada. Sí, tengo dinero, pero nada comparado con un billonario y otra gente que vive en Puerto Rico. Nadie da la Universidad, y yo me preguntaba por qué. Y la razón que me han dado mis colegas, que no tienen confianza en dónde se van a usar esos fondos. No tienen confianza en la Universidad de Puerto Rico, y por eso no invierten”, expresó.

Estudiantes de la UPR cerraron el miércoles el recinto de Río Piedras para exigir la salida de la presidenta, Zayira Jordán Conde, y un mayor presupuesto, como parte de un paro de 72 horas.Decenas de estudiantes llegaron este miércoles, desde las 3:30 a.m., para cerrar los portones del recinto y se mantenían allí temprano el jueves.Sin un acuerdo concreto para atender los reclamos que mantienen cerrados los portones en tres recintos, pero con una promesa de una nueva reunión convocada dentro de los próximos siete días, terminó el miércoles la extensa reunión.
1 / 15 | Segundo día del paro en la UPR de Río Piedras: así están los portones. Estudiantes de la UPR cerraron el miércoles el recinto de Río Piedras para exigir la salida de la presidenta, Zayira Jordán Conde, y un mayor presupuesto, como parte de un paro de 72 horas. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Universidad de Puerto RicoUPRUPR en MayagüezRecinto Universitario de MayagüezBecas estudiantilesUniversitarios
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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