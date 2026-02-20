Senado Académico del RUM le retira la confianza a Zayira Jordán Conde

Al citar un ambiente de descontento e inestabilidad, el Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) le retiró formalmente la confianza a Zayira Jordán Conde como presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y se unió al llamado para que la Junta de Gobierno la destituya del cargo.

En una resolución compartida por el Consejo General de Estudiantes del RUM, el Senado Académico enumeró una serie de críticas contra la administración de Jordán Conde, como “improvisación administrativa, falta de dirección clara y desconocimiento de procesos institucionales, generando incertidumbre y afectando los servicios universitarios, la representación estudiantil y la confianza en la gestión institucional”.

“Durante los pasados meses, la gestión de la Dra. Zayira Jordán Conde como presidenta de la Universidad de Puerto Rico ha evidenciado un patrón de actuación que ha marginado a los cuerpos representativos universitarios, ha ignorado procesos establecidos en ley y reglamento, y ha promovido una narrativa pública sobre la situación fiscal de la institución sin la debida claridad, rigor y apertura al diálogo”, añade la resolución.

De esta forma, el Senado Académico del RUM se unió al cuerpo representativo del Recinto de Río Piedras y la Junta Universitaria –un organismo asesor de la presidencia de la UPR–, que también han formalizado su rechazo a la gestión de Jordán Conde.

Otros señalamientos “serios y persistentes” que plantearon son violaciones a la reglamentación vigente de la UPR y a los principios de gobernanza universitaria, la ausencia de respaldo de sectores representativos de la comunidad universitaria desde su designación, la falta de transparencia y consulta a este sector en proyectos y toma de decisiones, y la divulgación de información fiscal inexacta o incorrecta, entre otros.

“Estas actuaciones han provocado un clima de desconfianza, incertidumbre y debilitamiento de la gobernanza universitaria, afectando seriamente la estabilidad institucional y la credibilidad de la administración central”, denuncia la resolución.

Por otro lado, el cuerpo representativo señaló que la presidenta ha incumplido reiteradamente con solicitudes de información formuladas por la Junta de Gobierno, incluyendo listados de nombramientos de confianza, comunicaciones oficiales recibidas en la administración central e informes estadísticos de carácter general y accesible.

Además de retirar la confianza y solicitar la destitución de Jordán Conde, el Senado Académico del RUM exigió el inicio de un proceso de evaluación “formal, transparente y fundamentado” que atienda las preocupaciones de la comunidad universitaria. La resolución también pide que el proceso correspondiente de búsqueda y consulta de un nuevo presidente o presidenta comience inmediatamente una vez se concrete la destitución reclamada.