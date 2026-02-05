Junta Universitaria de la UPR retira la confianza a la presidenta Zayira Jordán Conde

La Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) retiró su confianza a la presidenta del sistema universitario, Zayira Jordán Conde, por lo que consideran ha sido su “reiterado incumplimiento de deberes institucionales”.

La moción fue aprobada el miércoles con 22 votos a favor y 14 votos en contra. Al momento de la votación, había 36 integrantes presentes.

“La presidenta ha marginado sistemáticamente a esta Junta Universitaria, obstaculizando su funcionamiento, ignorando sus comunicaciones, en abierta contradicción con el rol asesor que le reconoce la Ley Orgánica de la Universidad de Puerto Rico”, señaló el profesor Daniel Chéverez, representante del recinto de Bayamón, al presentar la moción.

La Junta Universitaria es un organismo asesor de la presidencia de la UPR. Es el ente con mayor representatividad de los 11 recintos, al contar con un representante estudiantil y un representante claustral de cada recinto, así como sus respectivos rectores.

Chéverez indicó que Jordán Conde no ha utilizado a la Junta Universitaria como establecen las normativas de la la UPR, lo cual representa “una afrenta a la gobernanza universitaria compartida, un menosprecio a la deliberación multisectorial y una negación de los principios democráticos que rigen la institución de la UPR”.

“Esta situación no solo afecta el cumplimiento del deber asesor de esta junta, sino que también ha deteriorado la confianza de los sectores representados en la capacidad de la presidencia para dirigir el sistema de forma inclusiva, transparente y eficaz”, añadió.

La Ley 1 de la Universidad de Puerto Rico de 1966 establece que el presidente o presidenta “será el director del sistema universitario. En tal capacidad, actuará en representación de la Junta de Gobierno, y con la colaboración de la Junta Universitaria coordinará y supervisará las labores universitarias”.

“La Junta tendrá como función esencial mantener integrado el sistema universitario, respecto a su planificación de conjunto y asesorará al Presidente en la coordinación de la marcha de las diferentes unidades institucionales en sus aspectos académicos, administrativos y financieros. En el cumplimiento de esta función, la Junta, en su caso, y el Presidente en el suyo, tomarán todas las iniciativas de desarrollo y coordinación que las circunstancias aconsejen, sin menoscabo de las facultades conferidas a las unidades institucionales en reconocimiento de su autonomía”, dice la ley.

La determinación de la Junta Universitaria se dio días después que Jordán Conde superara, por un estrecho margen, una moción de destitución presentada ante la Junta de Gobierno.

La Junta Universitaria urgió que se recurra a la Junta de Gobierno para que reconsidere la moción para destituir a Jordán Conde. El Senado Académico del recinto de Río Piedras también urgió al cuerpo rector a reconsiderar la destitución.

“La Universidad de Puerto Rico, como sistema, se encuentra en una especie de pausa institucional sin dirección clara, sin respuesta a los retos estructurales que enfrenta y con un deterioro perceptible en los procesos académicos, administrativos y fiscales”, expuso Chéverez.

Defienden a la presidenta

La reunión de la Junta Universitaria se dio horas después que la gobernadora Jenniffer González expresara estar en contra de los esfuerzos por destituir a Jordán Conde.

“Yo creo que la presidenta de la Universidad no lleva todavía un año en sus funciones. Y viene con una agenda, primero, de poner a correr los fondos federales que están anunciados para la Universidad de Puerto Rico desde hace ocho años, nueve años ya, y que hay que sacarlos”, expresó la mandataria, en una conferencia de prensa el miércoles en Salinas.

“Segundo, tenemos que modernizar la Universidad y yo sé que hay gente que puede estar a favor de eso, gente que puede estar en contra. Pero, eso es una determinación que la hace la Junta de Gobierno, que es la que rige los trabajos de la Universidad de Puerto Rico”, agregó.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien forma parte de la Junta de Gobierno de la UPR, sostuvo que la discusión sobre la permanencia de Jordán Conde en el cargo se ha convertido en una distracción.

“La discusión de la salida de Zayira Jordán ha desviado todos los temas importantes de la Universidad, su transformación. La discusión centrada en esto no le va a dar oportunidad de poder saber si puede hacer o no puede hacer. Es todo concentrado en si me van a botar o no me van a botar”, expuso Ramos Parés, en entrevista con este diario.

“Creo que la Junta (de Gobierno), y me incluyo, lo que debe darle es un poco de confianza y dejarla trabajar. Ya está allí, (hay que) darle un voto de confianza y dejarla trabajar. Si no la dejan, ¿qué resultados va a tener?“, añadió.