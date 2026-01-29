Opinión
Salvada por dos votos: Junta de Gobierno de la UPR rechaza destituir a Zayira Jordán Conde como presidenta

Tras la votación, el presidente del cuerpo rector, Ricardo Dalmau Santana, hizo un llamado a la unidad

29 de enero de 2026 - 4:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zayira Jordán Conde ocupa el cargo de presidenta de la UPR desde el 1 de julio de 2025. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazó este jueves destituir a la presidenta del sistema universitario, Zayira Jordán Conde, al derrotar una moción presentada a esos fines durante una reunión ordinaria.

Con siete votos a favor, cinco votos en contra y una abstención, el cuerpo rector descartó la moción del profesor Rafael Méndez Tejeda, uno de los representantes claustrales.

Jordán Conde estaba presente en la reunión cuando se presentó la reunión y mientras se votaba.

Tras la votación, que fue secreta, el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, hizo un llamado a la unidad.

“Aprovecho y les voy a hablar con mucha nobleza y con mucha apertura... (pido que) nos demos la oportunidad de trabajar en conjunto”, expresó.

Méndez Tejeda presentó, en la reunión, una moción para la destitución inmediata de Jordán Conde, al argumentar que su liderato ha sido “ausente”. Asimismo, sostuvo que la comunidad universitaria ha enfrentado “inestabilidad, atropello e incertidumbre” bajo su presidencia.

“La transformación ha sido paralizada, los requerimientos de información no han fluido, no han respondido a la Junta de Gobierno… La inacción administrativa no se puede quedar impune”, manifestó.

Por su parte, el representante estudiantil Simonely Hidalgo lamentó que la Junta de Gobierno haya adoptado lo que considera es un rol pasivo ante las críticas que la administración de Jordán Conde enfrenta.

“La transformación de la Universidad está detenida, llevamos meses esperando que se nos someta una estructura para que podamos aprobarla. La Junta de Supervisión Fiscal no ha desembolsado ningún dinero... Al final del día, si hay una persona responsable de todo lo que está pasando en la Universidad, de mantener y fomentar la incompetencia y la insubordinación en la Universidad, es la presidenta”, sostuvo Hidalgo.

Méndez Tejeda manifestó –durante la transmisión en vivo– que aceptaba el resultado de la votación, pero dio a conocer que discutió el contenido de la moción previamente con otros integrantes de la Junta de Gobierno, y criticó que algunos no votaron como habían dicho que harían.

La Junta de Gobierno cuenta con una vacante, luego que trascendiera la renuncia del vicepresidente del cuerpo rector, Jorge Valentín Asencio.

Previo a la votación, se suscitó un debate sobre si uno de los integrantes de la Junta, Julio Cabral, podía votar por la moción de destitución, ya que se encontraba conectado a distancia a la reunión y perdió conexión en el momento en que se presentó la moción. Dalmau Santana determinó que sí tenía derecho al voto.

En diciembre, se determinó que dos comités de la Junta de Gobierno tendrán en sus manos recomendar si procede una evaluación de la gestión de los primeros seis meses de la presidenta. Diversos sectores de la comunidad universitaria han solicitado, en los últimos meses, la salida de Jordán Conde de la presidencia de la UPR ante lo que consideran es su incapacidad para dirigir la institución.

“El verdadero problema de la UPR no es de insolvencia, sino de abandono estatal: lo que se necesita no son recortes ni consolidaciones, sino una inversión robusta y sostenida del gobierno de Puerto Rico para garantizar el acceso, la permanencia y el bienestar de su estudiantado. Y es precisamente este abandono, sumado a la censura y exclusión, lo que convierte la permanencia de la actual presidencia en un obstáculo para el futuro de nuestra Universidad”, argumentó el Consejo General de Estudiantes del recinto de Río Piedras, en septiembre, en un comunicado de prensa.

“La experiencia cotidiana refleja una administración desconectada de las necesidades reales del estudiantado, caracterizada por la improvisación, la falta de dirección clara y un preocupante desconocimiento de los procesos universitarios”, señalaron, por su parte, los representantes de los estudiantes ante la Junta Universitaria, que es un organismo asesor de la presidencia de la UPR, en diciembre.

Universidad de Puerto RicoUPRJunta de Gobierno de la Universidad de Puerto RicoZayira Jordán CondeUniversitarios
Keila López Alicea
