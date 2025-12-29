Estudiantes de la UPR expresan su descontento con la labor de Zayira Jordán Conde

Los representantes estudiantiles ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) respaldaron que se inicie la evaluación de la gestión de la presidenta de la institución académica, Zayira Jordán Conde, ante lo que aseguraron es una creciente preocupación por la falta de atención a las necesidades de los alumnos.

“Nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles que ha atravesado la Universidad de Puerto Rico, se había percibido un nivel tan alto de incertidumbre administrativa y una ausencia tan marcada de liderazgo efectivo. Las decisiones, o la falta de estas, han tenido consecuencias directas sobre los servicios universitarios, la representación estudiantil y la confianza en la gestión institucional”, expresó el liderato estudiantil, mediante un comunicado de prensa.

En una reunión el 18 de diciembre, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau Santana, refirió a dos comités del ente rector analizar si procede una evaluación de la gestión de los primeros seis meses de Jordán Conde. Esto, luego que el representante estudiantil Simonely Hidalgo presentara una moción para crear un comité especial para examinar las ejecutorias de la presidenta de la UPR, que estaría compuesto por cinco miembros y tendría hasta el 26 de marzo de 2026 para entregar su informe final.

“La negativa a considerar esta solicitud profundiza la preocupación existente y evidencia una desconexión entre los cuerpos de gobernanza y la realidad que vive la universidad. Existe un disgusto amplio y creciente entre el estudiantado, y nos atrevemos a afirmar que también entre diversos sectores de la comunidad universitaria en general. La experiencia cotidiana refleja una administración desconectada de las necesidades reales del estudiantado, caracterizada por la improvisación, la falta de dirección clara y un preocupante desconocimiento de los procesos universitarios”, señalaron los representantes de los estudiantes ante la Junta Universitaria, que es un organismo asesor de la presidencia de la UPR.

De acuerdo con los alumnos, Jordán Conde da la apariencia de que apoya a los estudiantes y que su administración está abierta al diálogo, pero eso no se traduce en acciones.

Los reclamos para evaluar la gestión de Jordán Conde han cobrado fuerza luego que expresiones de la presidenta y acciones tomadas por miembros de su equipo durante una reunión de la Junta Universitaria, el 5 de diciembre, generaran críticas entre sectores universitarios.

En ese encuentro, según la transmisión de audio disponible en internet, Jordán Conde se amparó en el consejo de un parlamentarista, Luis G. “Tato” León Rodríguez, para dirigir los trabajos.

Las decisiones de León Rodríguez, un exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), fueron cuestionadas por representantes estudiantiles y claustrales ante la Junta Universitaria, y este protagonizó varios careos sobre las reglas que debían regir la reunión, particularmente la votación sobre una moción para elevar a la Junta de Gobierno la postura del Senado Académico del recinto de Bayamón de no participar en la evaluación del Reglamento General de la UPR. Esa moción contenía lenguaje criticando la gestión de Jordán Conde y el proceso de búsqueda y consulta que se siguió para designarla al cargo.

