Susto en pleno vuelo: motor de avión se incendia tras chocar con aves en España

Un avión que despegó este sábado del aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Milán tuvo que aterrizar de emergencia tras impactar unas aves contra el motor, que se incendió.

Así lo informaron a EFE fuentes aeroportuarias y de Protección Civil.

El avión, operado por la compañía Vueling, regresó al aeropuerto y pudo tomar tierra sin que se hayan registrado heridos.