Susto en pleno vuelo: motor de avión se incendia tras chocar con aves en España
La emergencia obligó a activar los protocolos de seguridad y generó momentos de tensión entre los pasajeros
17 de octubre de 2026 - 4:13 PM
17 de octubre de 2026 - 4:13 PM
Un avión que despegó este sábado del aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Milán tuvo que aterrizar de emergencia tras impactar unas aves contra el motor, que se incendió.
Así lo informaron a EFE fuentes aeroportuarias y de Protección Civil.
El avión, operado por la compañía Vueling, regresó al aeropuerto y pudo tomar tierra sin que se hayan registrado heridos.
Debido a ese incidente, Protección Civil de Cataluña actió en fase de prealerta su plan especial para emergencias aeronáuticas Aerocat, que ya ha sido desactivado.
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