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Susto en pleno vuelo: motor de avión se incendia tras chocar con aves en España

La emergencia obligó a activar los protocolos de seguridad y generó momentos de tensión entre los pasajeros

17 de octubre de 2026 - 4:13 PM

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Un avión en el aeropuerto de Barcelona.
Un avión en el aeropuerto de Barcelona. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un avión que despegó este sábado del aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Milán tuvo que aterrizar de emergencia tras impactar unas aves contra el motor, que se incendió.

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Así lo informaron a EFE fuentes aeroportuarias y de Protección Civil.

El avión, operado por la compañía Vueling, regresó al aeropuerto y pudo tomar tierra sin que se hayan registrado heridos.

Debido a ese incidente, Protección Civil de Cataluña actió en fase de prealerta su plan especial para emergencias aeronáuticas Aerocat, que ya ha sido desactivado.

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